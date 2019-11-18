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В столице ГАИ остановила Chrysler со странными номерами

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  • 18.11.2019, 17:22
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В столице ГАИ остановила Chrysler со странными номерами
Фото: ГАИ

Машину забрали проверять VIN.

В Минске инспекторы остановили автомобиль со странным регистрационным знаком. Водителя легковушки привлекли к административной ответственности, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает tut.by.

17 ноября на улице Свердлова сотрудники ГАИ остановили автомобиль Chrysler с номерным знаком неустановленного образца. Так как установить подлинность регистрационных знаков и VIN-номера кузова инспекторы на месте не смогли, автомобиль отправили на стоянку в Ленинское РУВД столицы.

На водителя сотрудники ГАИ составили административный протокол по ч. 6 ст. 18. 12 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком). Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.


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