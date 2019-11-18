Национальная идейка России

Национальная идейка России1
- Алексей Янюк
- 18.11.2019, 17:28
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Вот созрело уже, прямо разлито в воздухе.
Ведь достала уже всех эта жизнь в "осажденной крепости". И крепость-то так себе, одно название. Вместо обветшалой стены уже кое-где заборы. И хотя громкоговорители постоянно кричат про осаду, но те, кто повыше, рассказывают — не видели они за забором никаких осаждающих.
Ропщет население. И общество ропщет, и "элитка".
Вот так и вижу, найдется кто-то от политики, с верхним чутьем, взойдет на трибунку, да и предложит публике что-то вроде манифеста. Что-нибудь эдакое:
— Россияне, сограждане! Нынешняя российская власть завела страну в исторический тупик. Агрессивная внешняя политика, конфронтация со всем прогрессивным человечеством отбрасывает Россию на обочину мировой цивилизации. Да, нам многое не нравится в ценностях "западного мира". Эта, принимающая уже гипертрофированные формы "псевдотолерантность", совершенно безответственная иммиграционная политика, возведение в культ интересов меньшинств, в ущерб интересам всего общества, и многое другое.
Но разве политика конфронтации и самоизоляции в такой ситуации эффективна? Я даже так скажу — разве она разумна?
Разумный человек, сталкиваясь с подобными вызовами, руководствуется принципом "Не можешь победить — возглавь!".
Чтобы изменить мир к лучшему, нужно не враждовать с ним, а стать его частью и получить право и возможность влиять на него.
Мне тут уже говорили, уж очень это похоже на операцию "троянский конь". Да, похоже. Но это наш "СЛАВЯНСКИЙ КОНЬ", наша "РУССКАЯ МАТРеШКА".
Курс на вступление в ЕС.
И — Европа от Владивостока до Лиссабона.
И каждый россиянин и члены его семьи получают доступ к работе, отдыху, образованию, медицине европейского уровня и возможность распространять этот уровень на родную страну.
Курс на вступление в НАТО.
И — кто теперь на НАС с НАТО?!
Из серьезных вероятных противников остается только международный терроризм. Высвобождаются колоссальные ресурсы, позволяющие существенно повысить благосостояние собственного народа.
А это и должно быть главной целью современного цивилизованного государства — благосостояние собственного народа!
Сограждане, соотечественники!
Россия — самая богатая природными ресурсами страна в мире, с самым талантливым в мире народом, имеет право, должна быть и будет самой богатой в мире страной по уровню жизни людей, ее населяющих!
Друзья мои! Предлагаю закончить митинг на высокой ноте. Новой России — новый Гимн!
И, неожиданно приятным баритоном, вместе с присоединившимся мобильным хором, под музыку Александрова поет примерно такую версию гимна:
Союз нерушимый народов и наций
Россия сплотила на все времена.
Есть много на свете других федераций,
Но нету богаче, чем наша страна.
Припев:
Здравствуй, Отечество наше свободное.
Здравствуй, страна победивших идей.
В братстве и равенстве сила народная
В свободном союзе свободных людей!
Богатство России не только в природе,
В несметных ресурсах бескрайней земли,
А в самом талантливом в мире народе
В простых россиянах — они соль земли!
Припев.
...
Политик этот с трибунки сойдет, а озвученная идейка пойдет себе гулять. И в "элитке", и в народе, а может, и в АП попытаются приватизировать — привить к операции "Транзит. Путин 5.0". Подключат институты, работающие над национальной идеей, обернут в фанты. Провозгласить новый курс и взять на себя ответственность, разумеется, должен будет местоблюститель (скорее всего, тот же самый, проверенный). Да только сколько ни прививай, там уже ничего не вырастет.
А идейка-то понравится. А как же не понравиться. Никакой, граждане, капитуляции. Наоборот, это что-то наше, исконно русское, хитрое — гибридное. Власть, объявляя новый курс, подмигивает электорату, мол, вы же понимаете, это не сдача позиций и не отступление от принципов — мы объединяемся, чтобы возглавить. Народ подмигивает власти, мол, понимаем, понимаем и даже поддерживаем. Еще бы не поддерживать, и хамон можно есть, и отдыхать в Карловых Варах, и патриотическую невинность соблюсти.
И пройдет не так уж много времени (по историческим меркам), и произойдет то, что и должно произойти:
"И БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ».
P. S.
Кстати, не удивлюсь, если и гимн приживется. На переходный период. И музыка привычная, и слова почти те же, но "более лучше" расставлены. Это вам не Глинка — общество примет.
Запевай!
Алексей Янюк, kasparov.ru