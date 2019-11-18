Национальная идейка России 1 Алексей Янюк

18.11.2019, 17:28

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иллюстрационное фото

Вот созрело уже, прямо разлито в воздухе.

Ведь достала уже всех эта жизнь в "осажденной крепости". И крепость-то так себе, одно название. Вместо обветшалой стены уже кое-где заборы. И хотя громкоговорители постоянно кричат про осаду, но те, кто повыше, рассказывают — не видели они за забором никаких осаждающих.

Ропщет население. И общество ропщет, и "элитка".

Вот так и вижу, найдется кто-то от политики, с верхним чутьем, взойдет на трибунку, да и предложит публике что-то вроде манифеста. Что-нибудь эдакое:

— Россияне, сограждане! Нынешняя российская власть завела страну в исторический тупик. Агрессивная внешняя политика, конфронтация со всем прогрессивным человечеством отбрасывает Россию на обочину мировой цивилизации. Да, нам многое не нравится в ценностях "западного мира". Эта, принимающая уже гипертрофированные формы "псевдотолерантность", совершенно безответственная иммиграционная политика, возведение в культ интересов меньшинств, в ущерб интересам всего общества, и многое другое.

Но разве политика конфронтации и самоизоляции в такой ситуации эффективна? Я даже так скажу — разве она разумна?

Разумный человек, сталкиваясь с подобными вызовами, руководствуется принципом "Не можешь победить — возглавь!".

Чтобы изменить мир к лучшему, нужно не враждовать с ним, а стать его частью и получить право и возможность влиять на него.

Мне тут уже говорили, уж очень это похоже на операцию "троянский конь". Да, похоже. Но это наш "СЛАВЯНСКИЙ КОНЬ", наша "РУССКАЯ МАТРеШКА".

Курс на вступление в ЕС.

И — Европа от Владивостока до Лиссабона.

И каждый россиянин и члены его семьи получают доступ к работе, отдыху, образованию, медицине европейского уровня и возможность распространять этот уровень на родную страну.

Курс на вступление в НАТО.

И — кто теперь на НАС с НАТО?!

Из серьезных вероятных противников остается только международный терроризм. Высвобождаются колоссальные ресурсы, позволяющие существенно повысить благосостояние собственного народа.

А это и должно быть главной целью современного цивилизованного государства — благосостояние собственного народа!

Сограждане, соотечественники!

Россия — самая богатая природными ресурсами страна в мире, с самым талантливым в мире народом, имеет право, должна быть и будет самой богатой в мире страной по уровню жизни людей, ее населяющих!

Друзья мои! Предлагаю закончить митинг на высокой ноте. Новой России — новый Гимн!

И, неожиданно приятным баритоном, вместе с присоединившимся мобильным хором, под музыку Александрова поет примерно такую версию гимна:

Союз нерушимый народов и наций

Россия сплотила на все времена.

Есть много на свете других федераций,

Но нету богаче, чем наша страна.

Припев:

Здравствуй, Отечество наше свободное.

Здравствуй, страна победивших идей.

В братстве и равенстве сила народная

В свободном союзе свободных людей!

Богатство России не только в природе,

В несметных ресурсах бескрайней земли,

А в самом талантливом в мире народе

В простых россиянах — они соль земли!

Припев.

...

Политик этот с трибунки сойдет, а озвученная идейка пойдет себе гулять. И в "элитке", и в народе, а может, и в АП попытаются приватизировать — привить к операции "Транзит. Путин 5.0". Подключат институты, работающие над национальной идеей, обернут в фанты. Провозгласить новый курс и взять на себя ответственность, разумеется, должен будет местоблюститель (скорее всего, тот же самый, проверенный). Да только сколько ни прививай, там уже ничего не вырастет.

А идейка-то понравится. А как же не понравиться. Никакой, граждане, капитуляции. Наоборот, это что-то наше, исконно русское, хитрое — гибридное. Власть, объявляя новый курс, подмигивает электорату, мол, вы же понимаете, это не сдача позиций и не отступление от принципов — мы объединяемся, чтобы возглавить. Народ подмигивает власти, мол, понимаем, понимаем и даже поддерживаем. Еще бы не поддерживать, и хамон можно есть, и отдыхать в Карловых Варах, и патриотическую невинность соблюсти.

И пройдет не так уж много времени (по историческим меркам), и произойдет то, что и должно произойти:

"И БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ».

P. S.

Кстати, не удивлюсь, если и гимн приживется. На переходный период. И музыка привычная, и слова почти те же, но "более лучше" расставлены. Это вам не Глинка — общество примет.

Запевай!

Алексей Янюк, kasparov.ru