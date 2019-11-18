Корчилава: Впервые в протестах участвуют все оппозиционные силы Грузии 18.11.2019, 18:17

Бачо Корчилава

Фото: newsone.ua

Об этом заявил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

В антиправительственных митингах, которые проходят в Тбилиси, впервые участвуют все оппозиционные силы Грузии. Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Думаю, что протесты в Грузии затянутся надолго. Предыдущие протестные акции фактически были остановлены после обещаний изменить избирательную систему – со смешанной перевести ее на пропорциональную. Но в итоге оказалось, что неформальный правитель Грузии [лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бздина] Иванишвили просто обманывал электорат. И спрятался за депутатами своей партии, которую он полностью контролирует, – якобы они не проголосовали за предложение. Но это примитивная игра, которая могла пройти в 90-е годы. Сейчас же это привело к большому протесту всех оппозиционных сил. В Грузии такое произошло впервые. Понятно, что власти будут пытаться погасить протесты, но вряд ли это им удастся. Грузия – демократическая страна. Партия Иванишвили уже почти девять лет во власти. И общество от них устает. Не нравится людям и премьер-министр [Георгий] Гахария, который был министром внутренних дел во время разгона протестов, проходивших в стране ранее", – отметил Корчилава.

Он подчеркнул, что Иванишвили не заинтересован в смене избирательной системы страны.

"Я бы не сказал, что в Грузии назревает революционная ситуация – просто нужны перемены. В 2003 году страна довольно успешно прошла революцию. А сейчас назревает необходимость поменять власть, которая не слышит людей. Политики не могут игнорировать запросы общества. В 2020 году состоятся выборы. И для Иванишвили будет катастрофой, если они пройдут по пропорциональной системе. Ведь рейтинг его партии не так уж и высок. При смешанной же системе есть возможность протащить мажоритарщиков – подкуп избирателей все-таки работает. А у Иванишвили есть для этого финансовые возможности", – заявил Корчилава.

20 июня в Тбилиси несколько тысяч человек потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Люди скандировали антироссийские лозунги. Часть демонстрантов прорвалась в здание парламента.

Поводом к началу манифестаций в столице Грузии стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, россиянин Сергей Гаврилов, решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Тбилиси.

Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Вследствие политического кризиса председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а экс-премьер-министр Грузии, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе, на чем настаивали протестующие.

14 ноября парламент провалил законопроект, который предполагает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе. Законопроект поддержал 101 депутат при необходимых 113 голосах.

17 ноября тысячи людей устроили массовую акцию протеста и начали возводить баррикады под парламентом.