Прощай, «гегемония»?!

Третьего нахлебника прохудившаяся казна РФ уже физически не потянет.

Падение режима Рухани неминуемо приведёт к огромным репутационным потерям путинской РФ, которая открыто объявляла претензии на статус мирового гегемона, а теперь в течение короткого промежутка времени рискует лишиться сразу двух близких союзников.

Друг Моралес был "сдан" Владимиром Владимировичем без боя. Причём "сдан" — в буквальном смысле. Пробубнив что-то невнятное про "цветную революцию", Кремль официально признал легитимность Жанин Аньес в статусе временного президента Боливии. Нож в спину, иначе и не скажешь.

Теперь тучи сгущаются и над приятелем Рухани. Открыто вступиться за него вряд ли выйдет — Путин и так в настоящий момент времени является аппаратом искусственного жизнеобеспечения для Асада и Мадуро. Третьего нахлебника прохудившаяся казна РФ уже физически не потянет.

Гибридная помощь, конечно, оказана будет, но хватит ли её? Большой вопрос. Уж слишком велика брешь в экономике братского Ирана. Капроновой лентой, как ракету "Союз", её уже не заделаешь.

Телеграм-канал «Запретное мнение»