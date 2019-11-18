«Хаббл» сделал снимок «спокойной» галактики 18.11.2019, 19:26

Иллюстрационное фото

Галактика располагается на расстоянии 135 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок "спокойной" галактики NGC 3749. Как сообщается на сайте обсерватории, галактика является "эталонной" в проекте по поиску галактик с активными центрами, передает zn.ua.

Отмечается, что при изучении галактик Вселенной одним из методов является анализ спектра излучения объекта. Астрономы ищут признаки излучения или же наоборот, поглощения. Если спектр галактики показывает больше линий поглощения, чем излучения, это свидетельствует о том, что "строительный материал" в ней исчерпан, а звезды, входящие в ее состав, в основном старые. Противоположное распределение свидетельствует об активном звездообразовании в скоплении.

NGC 3749 находится в созвездии Центавра © spacetelescope.org

NGC 3749 характеризуется наличием ярких линий излучения. Она располагается на расстоянии 135 миллионов световых лет от Земли в созвездии Центавра и считается умеренно яркой.