Эксперт по странам Восточной Европы: На «выборах» в Беларуси зафиксировано огромное количество «чудес» 4 18.11.2019, 19:35

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Они не соответствовали международным стандартам.

«Парламентские выборы» в Беларуси, прошедшие 17 ноября, не соответствовали демократическим стандартам, — с такой оценкой выступили наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Польский эксперт по странам Восточной Европы Марек Будзиш отметил в интервью «Радио Польша»:

«Зафиксировано огромное количество злоупотреблений и «чудес», которые происходили с избирательными урнами (имеется ввиду вброс бюллетеней в урны. — Ред.). Это все приведет к тому, что эти «выборы» не будут признаны демократическими, и это будет правильная оценка. В сравнении с выборами, прошедшими четыре года назад, наблюдается очевидный регресс.