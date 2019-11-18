Цены на нефть перешли к снижению 18.11.2019, 19:47

Цены на нефть снизились почти на 1% на фоне сообщения о торговом «пессимизме» Китая.

Цены на нефть снизились в понедельник после сообщения СМИ о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном, передает reuters.com.

В понедельник телеканал CNBC сообщил о “пессимистичном” настроении Пекина в отношении торговой сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы, хотя Китай был уверен, что Вашингтон согласен на такой шаг.

В воскресенье китайское госагентство Синьхуа сообщило, что стороны провели “конструктивные переговоры” на высоком уровне, не раскрыв других деталей.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,93% до $62,73 за баррель к 18:26 по Минску. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI сбавили 0,8% до $57,26 за баррель.

Опасения высокого уровня предложения нефти в 2020 году также повлияли на рынок, который ожидает, что ОПЕК продлит снижение добычи на следующий год.

“В краткосрочной перспективе американо-китайские торговые переговоры и встреча ОПЕК в начале декабря - это два крупнейших события, за которыми наблюдают нефтяные трейдеры”, - сказала аналитик CMC Markets Маргарет Янг.