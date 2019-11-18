закрыть
18 ноября 2019, понедельник, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

«Колер Беларусі» Михаила Анемподистова перевоплотят на сцене Купаловского театра

  • 18.11.2019, 20:17
«Колер Беларусі» Михаила Анемподистова перевоплотят на сцене Купаловского театра

Спектакль поставит актер и режиссер Роман Подоляко.

15 ноября в Министерстве культуры состоялась открытая защита режиссерских проектов, где актер и режиссер Купаловского театра Роман Подоляко представил режиссерскую экспликацию под названием «Колер Беларусі» по книге Михаила Анемподистова, его проект вошел в список финалистов. Это значит, он будет воплощен на сцене театра при поддержке Министерства культуры. О необычных творческих планах сообщает и страница театра в Facebook.

Дизайнерский альбом «Колер Беларусі» стал последней большой работой выдающегося дизайнера, художника и поэта Михаила Анемподистова.


популярное за неделю

Мнение

Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь
Андрей Шарендо: «Выборов» в Беларуси нет, голосa никто не считает
Андрей Шарендо: «Выборов» в Беларуси нет, голосa никто не считает Андрей Шарендо
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!