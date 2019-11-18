Битва за Политех 18.11.2019, 20:44

1,683

Протестующие заняли стадион Китайского университета в Гонконге

Как в Гонконге студенты Политеха держат оборону.

Главной нервной точкой столкновений в Гонконге стал сейчас Политехнический университет - студенты с воскресенья отчаянно отбивали там попытки полицейских прорваться через баррикады в это гнездо протеста. Обороняющимся поначалу сопутствовала удача: первый штурм они сорвали, устроив стену огня на пешеходном мосту, соединявшем ворота с соседней станцией метро. Натиск полиции и после этого отбивали бутылками с зажигательной смесью - студенты подожгли даже бронемашину наступавших, она еле уползла восвояси. Полицию засыпали стрелами из луков, камнями. Полицейские отвечали градом канистр со слезоточивым газом, резиновых пуль, сбивающими с ног ледяными струями из мощных водометов.

Разумеется силы неравны: часть студентов попыталась вырваться из университета, но их встретили водометами и резиновыми пулями. Однако были отбиты и новые атаки полиции. Сейчас она предъявила ультиматум - выходить с поднятыми руками по предоставленному коридору. Сторонники протестующих попытались прорвать блокаду снаружи, но это не получилось. Ранены более двадцати человек, четверо - тяжело. Сотни арестованы.

Полиция стянута к Политеху - на другое ей сил не очень хватает. Протестующие сегодня совершали бурные акции по всему автономному анклаву, они по-прежнему блокируют одну из трех трасс соединяющих остров Гонконг с его материковой частью. Полиция тем временем предупредила, что на бутылки с горючей смесью и стрелы из луков будет отвечать боевыми патронами.

Власти явно надеются, что перелом наступит после падения университета. Этого ждет и Пекин - он пока ограничивается грозными заявлениями, и, похоже, считает, что жители Гонконга должны рано или поздно отвернуться от требующих свободы радикальных студентов. Впрочем, в минувшие выходные на улицы анклава были выведены в трусах и майках солдаты гарнизона вооруженных сил КНР. Они разбирали брошенные баррикады протестующих, убирали мусор и горы кирпичей, которыми студенты блокируют движение на улицах. Короче, способствовали, типа, нормализации жизни.

Василий Головнин, Facebook