В Китае зафиксирован третий случай заражения чумой 18.11.2019, 21:21

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Мужчина съел мясо дикого кролика.

В автономной провинции Китая Внутренняя Монголия был зафиксирован случай заражения чумой, который стал уже третьим в стране. Как сообщает The Guardian, комиссия по здравоохранению области подтвердила диагноз, передает zn.ua.

Отмечается, что 55-летний мужчина заболел бубонной чумой после того, как 5 ноября съел мясо дикого кролика. Случай из Внутренней Монголии последовал за двумя случаями чумы, которые были подтверждены ранее, в Пекине. Двое человек приехали в столицу из Внутренней Монголии, у них диагностировали легочную чуму и поместили их в карантин. В комиссии по здравоохранению отмечают, что не видят связи между новым случаем чумы и двумя, которые были подтверждены ранее.

Пациента из Внутренней Монголии изолировали от окружающих, на данный момент он проходит лечение. 28 человек, с которыми он вступал в контакт, также изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

По данным ВОЗ, бубонная чума ("Черная смерть") является самой распространенной формой чумы в мире. Она может переходить в более тяжелую форму – легочную. Обе формы заболевания вызывает один и тот же возбудитель.