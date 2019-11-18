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РФ поставила Беларуси Су-30СМ с французским оборудованием

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  • 18.11.2019, 21:24
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РФ поставила Беларуси Су-30СМ с французским оборудованием
Су-30СМ

Создать собственные аналоги Россия не смогла из-за технологической отсталости.

Россия поставила Беларуси истребители четвертого поколения Су-30СМ с французским оборудованием, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Информационный навигатор».

Издание обратило внимание на снимок первой пары российских самолетов, приземлившихся на белорусский аэродром.

«Дело в том, что при ближайшем и внимательном рассмотрении приземлившихся в Барановичах истребителей можно было увидеть установленные на российские Су-30СМ французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales», — пишет «Информационный навигатор».

Издание добавляет, что на доставленных в Барановичи Су-30СМ также установлены французские одноосные лазерные гироскопы и многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи.

Портал пишет, что создать собственные аналоги Россия не смогла из-за «технологической отсталости».

Также на снимке с Су-30СМ в Беларуси можно заметить одного из российских военных с сербским (или перевернутым российским) флагом на левом предплечье.


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