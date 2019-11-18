Артем Милевский: Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем

Артем Милевский: Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем3
- 18.11.2019, 21:32
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Нападающий брестского «Динамо» не собирается заканчивать карьеру.
Об этом сообщает «Трибуна».
- Если ты станешь чемпионом, то это будет твой последний сезон в карьере?
– Что ты меня уже хоронишь?
- Чего хоронишь? На пике уйти.
– На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить. Тот отправляет, ты меня отправляешь.
Нет, не последний сезон, будем работать дальше. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем, – сказал Милевский.