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Артем Милевский: Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем

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  • 18.11.2019, 21:32
  • 1,033
Артем Милевский: Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем
Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» не собирается заканчивать карьеру.

Об этом сообщает «Трибуна».

- Если ты станешь чемпионом, то это будет твой последний сезон в карьере?

– Что ты меня уже хоронишь?

- Чего хоронишь? На пике уйти.

– На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить. Тот отправляет, ты меня отправляешь.

Нет, не последний сезон, будем работать дальше. Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем, – сказал Милевский.


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