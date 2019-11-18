Блумберг вступает в гонку Александр Немец

18.11.2019, 21:46

Какую же политику станет проводить Блумберг в качестве президента или, скажем, вице-президента США?

На первой странице популярнейшего еженедельника The Week, от 22 ноября 2019 года (в мой почтовый ящик его забросили 16 ноября), помещен стилизованный портрет Майкла Блумберга, в костюме супергероя Бэтмена. Вот только на груди новоявленного супергероя красуется знак доллара ($).

Дело в том, что Блумберг вполне официально заявил (очевидно, в ночь с 7 ноября на 8 ноября) о своих планах принять участие в избирательной борьбе за пост президента США 2020 года.

Подробнее об этом рассказывается в самом еженедельнике:

Майкл Блумберг, миллиардер и трехкратный мэр Нью-Йорка (то есть он провел на этом посту 6 лет подряд) объявил о своем намерении принять участие в демократических праймериз (соревновании внутри Демократической партии на пост кандидата в президенты от демократов) в штатах Алабама и Арканзас. Ситуация на "поле боя" кандидатов в претенденты от демократов в президенты США сразу же резко изменилась.

Майклу Блумбергу – 77 лет, но на здоровье он не жалуется. Он накопил состояние в 53 миллиарда долларов (на 11-м месте в известном списке журнала Forbes). Блумберг – создатель и владелец крупнейшей в мире медиа-империи. Еще в марте этого года Блумберг заявил, что не будет участвовать в президентской гонке 2020 года. Но Блумберг всерьез забеспокоился, что нынешние лидеры внутридемократической гонки кандидатов в президенты – бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен (а также сенатор Берни Сандерс) – могут и не победить Трампа на выборах 2020 года.

Еще до вступления в "гонку", Блумберг был серьезной политической силой в Америке благодаря пожертвованиям многих миллионов долларов демократическим кандидатам (в президенты, в Конгресс США, в местные губернаторы) и группам контроля над огнестрельным оружием. Теперь же Блумберг заявил, что всю (ВСЮ!) свою избирательную кампанию 2020 года он профинансирует самостоятельно (не прибегая к сбору пожертвований) и потратит ровно столько, сколько нужно, чтобы победить Трампа.

Сразу же после "выборного" заявления Блумберга, были проведены национальные опросы, которые показали, что Блумберг опережает Трампа на 6 процентных пунктов (скажем, в случае немедленных президентских выборов 43% избирателей проголосовали бы за Блумберга, а 37% за Трампа). Но пока лишь 4% убежденных избирателей- демократов готовы голосовать за Блумберга на "праймериз".

В качестве комментария к этой статье можно привести сообщение канала CNBC от 11 ноября (пожалуй, что повторение оценки приведенной выше):

Если (президентские) выборы состоятся сегодня, то 43% предполагаемых избирателей проголосовали бы за Трампа, и только 37% проголосовали бы за Трампа. Но лишь 4% потенциальных избирателей на демократических "праймериз" проголосовали бы сейчас за Блумберга; он на 6-м месте по полярности среди ведущих кандидатов от Демократов (после Байдена, Уоррен, Сандерса и еще двух кандидатов).

WSJ отреагировала мгновенно, через несколько часов после заявления Блумберга, в редакционной заметке "Хорошая вода, мистер Блумберг" (Water is fine, Mr.Bloomberg):

Новость о вступлении Майкла Блумберга в предвыборную гонку вызвала смятение на левом политическом фланге. Но это лишь дополнительная причина (для WSJ), чтобы приветствовать его кандидатуру в качестве соперника неустойчивого президента Трампа в 2020 году. И пусть левые СМИ, например, Huffington Post, заявляют, что "уже набралось достаточно кандидатов в президенты от демократов..."

Почти одновременно стало известно, что Джефф Безос, создатель и владелец Amazon решил поддержать предвыборную кампанию Блумберга. Следует ожидать аналогичную реакцию руководства других высокотехнологичных гигантов – Facebook, Netflix, Apple... Им всем очень по душе Майкл Блумберг, и им всем очень противен Дональд Трамп.

Но вернемся от эмоций к реальности. Читатели, наверное, не забыли, что в августе этого года я поместил на Каспаров.Ru пару статей, в которых описывал гневную реакцию WSJ на дикие выходки Трампа, в частности на его утверждение, что "газета "Нью-Йорк Таймс" – враг американского народа".

Трампа тогда хорошо "обработали", и одновременно стало ясно, что WSJ, "голос" фондовой биржи и крупнейших банков США, лишь терпит Трампа. А вообще-то Трамп просто противен и WSJ, и верхушке американского бизнеса.

Но вот наступил сентябрь, разразился "Украингэйт", демократы в Палате представителей инициировали импичмент Трампа, позиции Трампа сильно пошатнулись... и WSJ практически прекратила критику Трампа. Напротив, появились статьи и редакционные заметки, утверждающие что "Трамп, каков ни есть, а все же лучше Уоррена, Сандерса, да, пожалуй, и Байдена".

Легко видеть, что WSJ боится "социалистов" Уоррена и Сандерса, а в центристе Байдене они не слишком уверены. А Блумберг, формально принадлежащий к центристам, для WSJ "свой в доску". А уж с каким удовольствием они отправят Трампа в мусорный бак! Разумеется, если Блумберг пройдет все ловушки и станет кандидатом в президенты от демократов. Или, по крайней мере, кандидатом в вице-президенты при Джо Байдене.

Какую же политику станет проводить Блумберг в качестве президента или, скажем, вице-президента Америки? К гадалке ходить не надо, достаточно посмотреть аналитические статьи сайта www.bloomberg.com, центра "империи" Блумберга. К путинскому режиму там однозначно негативное отношение. Равно как и ко всем "художествам" Трампа во внутренней и внешней политике.

Александр Немец, kasparov.ru