ПАСЕ: Белорусов лишили возможности участвовать в демократическом процессе 2 18.11.2019, 22:34

Дэвид Бленкатра

Глава миссии ПАСЕ разочарован лукашенковскими «выборами».

Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра выразил разочарование в том, что Беларусь не приняла рекомендации, сделанные в 2016 году и лишила как избирателей, так и кандидатов, возможности полноценно участвовать в демократическом процессе.

Дэвид Бленкатра отметил также ряд замечаний наблюдателей, возникших во время «выборов».

Так, пломбы на урнах для голосования не были надежными и их легко можно было снять. Доминирование государственных служащих в избирательных комиссиях ограничило их беспристрастность и независимость, что подорвало доверие общества к избирательному процессу, сообщает naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

Еще одна претензия — списки избирателей не являются публичными, что свидетельствует об отсутствии прозрачности. Бленкатра подчеркнул, что не было отчета о сопоставлении количества проголосовавших избирателей с количеством бюллетеней в конце дня, а урны для голосования не были прозрачными.

«Беларусь является членом европейской семьи, и мы ожидаем, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов», — заметил глава делегации.