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США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

  • 19.11.2019, 9:30
США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

Биньямин Нетаньяху приветствует новый подход.

США больше не считают строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право, заявил в понедельник, 18 ноября, госсекретарь Майкл Помпео. Это решение, по его словам, было принято "после тщательного изучения аргументов всех сторон дискуссии" и ознаменует собой изменение политики предыдущих администраций, которые с 1978 года признавали поселения нарушающими международное право, сообщает dw.com.

Израиль приветствовал эти высказывания Помпео. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их исправлением "исторической ошибки" и призвал другие страны присоединиться к США.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини уже заявила, что позиция ЕС неизменна: поселения "являются нелегальными с точки зрения международного права" и значительно усложняют примирение сторон на основе сосуществования двух государств.

В ноябре Суд Европейского Союза постановил особо маркировать товары, произведенные в еврейских поселениях на оккупированных Израилем территориях. "Простое указание на то, что товары произведены в государстве Израиль, может дезинформировать потребителей по поводу того факта, что Израиль присутствует на соответствующих территориях как оккупационная держава, а не как суверенный субъект", - говорится в постановлении суда.

В постановлении отмечается, что информация о продукте должна позволять потребителям делать продуманный выбор "не только на основе медицинских, экономических, экологических и социальных факторов, но и на основе этических соображений". В Израиле назвали это постановление дискриминационным. США также выразили свою озабоченность этим решением, указав, что оно содействует кампании по бойкоту израильских товаров.


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