Откровения с избирательного участка: Голоса считались в полумраке 2 19.11.2019, 10:06

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Как работали фальсификаторы в Бресте.

Военный пенсионер из Бреста Александр Мельник уже пятый раз участвует в избирательных кампаниях. Но победителем он так ни разу и не стал.

По данным избиркома, на этот раз он набрал лишь 4,8%. Но сам экс-кандидат, который не является участником системной оппозиции, утверждает, что на свободных и справедливых выборах наверняка бы победил.

Александр Мельник рассказал «Салiдарнасцi» о сучках и задоринках белорусской системы выборов.

О нашумевшем случае с вбросом бюллетеней, который зафиксировал наблюдатель

— В понедельник, за день до инцидента, я пришел на этот же участок (скандал произошел на одном из участков по Брестскому-Восточному округу, где и баллотировался собеседник, — С.), чтобы оставить свои плакаты. Там шла подготовка к голосованию, комиссия как раз раскладывала бюллетени. Рядом с аудиторией, где на следующий день должно было начаться досрочное голосование, тусовались какие-то женщины.

Уже на выходе я заметил симпатичную девушку, которая явно кого-то ждала. Когда ее фото появилось в интернете — сразу узнал.

А мои плакаты, как обычно, уже через день были сорваны. Висела только агитация в поддержку Анатолия Дашко, действующего депутата, который в итоге и победил.

О том, как достигается «нужный результат»

— В первый день досрочного голосования мой наблюдатель просидел там все время. Он фиксировал каждого избирателя, который голосовал. Насчитал 49 человек. В итоговом протоколе за этот день стояла цифра «61».

На следующий день разбежка была еще большей — 41 и 89 в протоколе.

После того, как он пожаловался в окружную комиссию, уже в третий и четвертый день цифры более-менее сходились. Но с этим я сталкивался всегда, сколько участвую в выборах. Ответы, сколько писал об этом в ЦИК, приходили как под копирку: «Выборы прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом РБ».

Об участковых комиссиях

— Почти у всех участковых комиссий женское лицо. Нет, я не против гендерного дисбаланса. Но как войти в эти комиссии? На местных и президентских выборах я подавал заявку. Всякий раз меня не включали на том основании, что у меня нет опыта.

Но ведь с 2004 года я являюсь кандидатом в депутаты парламента. А это, как ни крути, большой опыт участия в избирательных кампаниях. У меня второе высшее образование связано с местным управлением и самоуправлением. В медицинском колледже я преподавал идеологию белорусского государства, где есть раздел «Избирательная система».

Зато в комиссии всегда включают хорошо проверенных, как правило, зависимых от власти людей. Тех, кто готов поставить свою подпись под протоколом, даже если он с ним не согласен.

Как проходит подсчет?

— Обычно все бюллетени высыпаются на стол и раздаются всем членам комиссии примерно равными долями. Те начинают считать. После того, как голоса подсчитаны, каждый «счетчик» шепотом говорит председателю или пишет ему на бумажке, сколько голосов за каждого кандидата.

С этими данными председатель удаляется в отдельный кабинет, там все это сверяет и спустя какое-то время выходит с заготовленным протоколом, который члены комиссии подписывают. Результаты озвучивают.

Но сам процесс подсчета абсолютно непрозрачный. Никто из кандидатов и наблюдателей и близко не подпускается к столу. Во время подсчета на одном из участков мне даже встать со своего места не позволяли.

И еще один штрих. На участке, где шло голосование, над столом с членами комиссии висели четыре люстры. В каждой из них было по четыре лампочки. К концу голосования, когда я пришел, в каждой люстре горело ровно по одной.

Я спросил председателя, почему остальные не горят, она отвечает: «Перегорели, а заменить уже некому». Так что голоса считали в полумраке.

Послевкусие

— На последних выборах, во всяком случае, в Бресте, было явное ужесточение со стороны власти. Связано ли это с выступлениями против аккумуляторного завода, или с чем-то другим, — сложно судить.

Но четко прослеживалась тенденция — процессом управляли из Минска. Если раньше многое зависело от позиции местных чиновников, и все жалобы рассматривалась максимум в облизбиркоме, то в эту кампанию чувствовалось — команды идут с самого верха, и любой, даже мало-мальский вопрос, согласовывается.