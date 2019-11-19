В Японии нашли одну из первых птиц в мире 19.11.2019, 10:10

Фото: Masanori Yoshida

Стало известно, как она выглядела.

В японской префектуре Фукуи возле города Кацуяма обнаружены окаменевшие кости птицы, которая жила на Земле около 120 млн лет назад, пишет nv.ua.

Новый вид назвали Fukuipteryx prima, птица была размером с голубя и является одной из самых примитивных птиц, когда-либо обнаруженных, отмечают ученые.

«Fukuipteryx prima — это птица, не являющаяся орнитоторацином, и это первая такая находка, которую мы знаем за пределами северо-восточного Китая», — говорит доктор Такуя Имаи, исследователь из Института исследований динозавров при университете префектуры Фуку.

У птицы обнаружили копчиковую кость из сросшихся задних хвостовых позвонков (пигостиль). Эта пластина характерна для современных пернатых, но отсутствует у доисторических.

Анализ костей показывает, что найденная птица, вероятно, была подростком (возрастом менее одного года), она почти достигла зрелости скелета.

Птица имела ряд особенностей, которые похожи на других ранних птиц, включая археоптерикса. Тем не менее, Fukuipteryx prima была намного более продвинутой, чем археоптерикс. Доктор Имаи и его соавторы считают, что Fukuipteryx prima была способна к ограниченному полету.

По их словам, птица обитала недалеко от водоема в среде, с умеренным и теплым климатом, с непродолжительным, сухим сезоном. Пока неясно, был ли у Fukuipteryx prima клюв, как у современных птиц, или челюсти с зубами, как у археоптериксов.