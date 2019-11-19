В США опубликованы новые показания по делу об импичменте Трампа 19.11.2019, 10:19

Речь идет о телефонном звонке в ЕС.

Демократы в Палате представителей США опубликовали показания еще двух свидетелей по делу об импичменте президенту Дональду Трампу, сообщает dw.com.

Вечером в понедельник, 18 ноября, обнародованы заявления сотрудника американского посольства в Киеве Дэвида Холмса и высокопоставленного чиновника Госдепартамента США Дэвида Хэйла, сделанные перед тремя комитетами Палаты представителей в ходе расследования "украинского дела".

Холмс был свидетелем телефонного звонка Сондланда Трампу

В частности, Холмс на закрытых слушаниях 15 ноября сообщил, что стал свидетелем телефонного звонка посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда Трампу, состоявшегося во время их совместного обеда в Киеве 26 июля. По его словам, Трамп спросил дипломата, распорядится ли президент Украины Владимир Зеленский начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, на что тот ответил положительно. Кроме того, Сондланд добавил, что Зеленский сделает все, "о чем вы попросите", сообщил далее Холмс.

После телефонного разговора Холмс поинтересовался у дипломата о взглядах Трампа в отношении Киева. "В особенности я спросил посла Сондланда, правда ли, что президенту плевать на Украину. Посол Сондланд согласился, что президенту плевать на Украину", - сообщил сотрудник американского посольства.

По словам Холмса, отвечая на вопрос о причинах такого отношения, Сондланд заявил, что Трампа волнуют только "большие вещи". При этом Холмс якобы возразил, что "большие вещи" происходят на Украине, в частности, война с Россией, на что Сондланд ответил, что речь идет о "больших вещах", приносящих выгоду Трампу, к примеру, "расследование в отношении Байдена".

Демократы расследуют "Украинагейт"

Второй опубликованный документ содержит показания сотрудника Госдепартамента США Дэвида Хэйла, касающиеся досрочного отзыва посла США в Украине Мэри Йованович.

В Демократической партии обвиняют Трампа в поисках компромата на Байдена по личным причинам. Критики главы Белого дома считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины, угрожая приостановить финансовую помощь, если киевские власти не объявят о проведении расследования против бывшего вице-президента США и его сына Хантера. Джо Байдена называют наиболее вероятным кандидатом от демократов и главным соперником Трампа на президентских выборах. Трамп отрицает, что оказывал давление на Зеленского.