Луис Айяла в Минске: Мы — архитекторы новой демократии 19.11.2019, 10:30

Выступление коллеги Николая Статкевича.

Выступление Генерального секретаря Социалистического Интернационала Луиса Айялы на съезде Комитета СИ в Минске опубликовала пресс-служба «Народной Грамады»:

— Каким образом мы можем выработать альтернативы для поддержания мира, обеспечить коллективную борьбу за общие права? Это титаническая задача.

Завтра мы празднуем тридцатую годовщину падения Берлинской стены. И мы должны продолжать наше дело, поскольку рано или поздно наши усилия увенчаются успехом. Мы нацелены на построение совершенно нового мира.

У нас есть серьезные препятствия на пути к демократии, есть ряд конфликтов, которые еще не урегулированы. В мире существует острый дефицит демократических систем. Мы сталкиваемся с атмосферой неопределенности.

Мы социал-демократы. Мы именно те люди, которые всегда работали в нужном направлении. Поскольку мы движемся в направлении равенства, социальной справедливости, мы заинтересованы в экономическом росте на благо каждого. Мы — это люди, которые борются за демократию.

Нам необходимо переосмыслить ситуацию, сложившуюся во многих странах региона, в том числе в Республике Беларусь. Нам необходимо переосмыслить свое отношение к демократическим институтам. Нам необходимо обеспечить проведение прозрачных и свободных выборов. Мы должны обеспечить поддержку политическим деятелям. Необходимо защитить всеобщие права. С этим наблюдаются проблемы и в этой стране, и в других странах.

На наших плечах лежат серьезнейшие задачи, поскольку мы — это архитекторы новой демократии. Мы должны твердо верит в народ. Мы должны твердо верить в тех людей, которые отстаивают принципы и ценности нашего движения, движения социал-демократов.