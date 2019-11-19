Бензиновое восстание 19.11.2019, 10:34

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Почему повышение цен на топливо может снести режим в Иране.

В Иране выходные прошли под знаком протеста: люди вышли на улицы после того, как правительство объявило о двукратном повышении цен на бензин и возвращении практики квотированной продажи топлива в одни руки. Очень скоро экономические лозунги дополнились политическими. Рассказываем, что известно на этот час, пишет znak.com.

С чего все началось?

Правительство Ирана распорядилось поднять цены на бензин. В пятницу, 15 ноября, оно вступило в силу. Власти объяснили это заботой о малоимущих: средства, сэкономленные в результате сокращения госсубсидий, которые помогали держать цены на прежнем уровне, обещано направить на материальную помощь нуждающимся.

Стоимость автомобильного топлива в Иране — одна из самых низких в мире: до повышения литр бензина стоил 15 тыс. риалов (это $0,09), а после повышения стал стоить 30 тыс. риалов (около $0,2). Но само повышение оказалось двукратным, то есть было воспринято населением как шоковое.

Чтобы смягчить последствия столь радикальной меры, иранские власти все же предусмотрели льготную стоимость топлива — все те же 15 тыс. риалов. Однако льготная цена будет действовать на квотируемый объем бензина. Практика ограничения продажи бензина в одни руки в Иране не новая, последний раз она вводилась при президенте Махмуде Ахмадинежаде, но позже была отменена. Теперь же правительством установлено, что каждый автовладелец сможет залить по льготной (читай — прежней) цене только 60 литров бензина в месяц, а владелец мотоцикла — лишь 25 литров. Отдельная квота была предусмотрена для таксистов — 400 литров. Каждый литр бензина, проданный вне квоты, обойдется вдвое дороже — то есть в 30 тыс. риалов за литр.

Как развивались события?

Протесты против этого решения охватили сразу несколько городов страны, включая столицу. По некоторым данным, количество этих мест достигло 100, то есть протест можно считать повсеместным. Все началось с мирных пикетов и митингов. Но в некоторых городах выступления быстро стали более радикальными, чему способствовало участие в акциях большого числа молодых людей.

Например, в городе Сирджане протестующие выместили гнев на нескольких автозаправочных станциях, повредив их. А после и вовсе попытались поджечь местное нефтехранилище. Тогда же пролилась первая кровь: в стычке с полицейскими погиб один и были ранены два человека, хотя, как уверяют власти, сотрудники сил безопасности ограничивались предупредительными выстрелами в воздух.

Всего, по неподтвержденным данным на этот час, начиная с пятницы в столкновениях погибли 27 иранцев. Есть жертвы со стороны полиции.

В самом Тегеране автомобилисты перекрыли несколько ключевых трасс. Полицейских, прибывших для наведения порядка, они призвали перейти на их сторону. На попытку начать силовой разгон участники акции ответили поджогами патрульных машин.

#IranProtests

City of Karaj, Iran

17 November 2019

Day 3 of protests



People screaming "dishonest, dishonest" pic.twitter.com/K7xIcBS0SE — Iranian American (@IranLionness) 18 ноября 2019 г.

По данным агентства Fars, общее число протестующих в Иране только за два дня составило почти 87,5 тыс. человек, а число задержанных участников демонстраций — около 1 тыс. В ряде мест отмечены нападения на полицейских, поджоги офисов банков, магазинов, различных учреждений. Особое внимание участники акций уделили системам видеонаблюдения в городах: они сбивали камеры и перерезали провода, которые к ним подведены, пытаясь «ослепить» силы правопорядка. Дополнительный хаос вносил снегопад, обрушившийся на столицу.

Наряду с экономическими лозунгами протеста быстро появились политические. Одно из характерных требований — прекратить спонсировать исламистские движения за рубежом: именно на это, а не на помощь малоимущим, по мнению протестующих, идут деньги, которые правительство рассчитывает выручить пересмотром розничных цен на топливо. Еще один призыв — прекратить внешнюю политику, которая превращает Иран в страну-изгоя, обложенную тяжелыми экономическими санкциями. На митингах скандировали: «Нам врут, что США наш враг, настоящий враг в верхушке страны!» Телеграм-каналы распространили также кадры сожжения статуи верховного правителя Ирана — аятоллы Хомейни — и уничтожения символики Исламской революции. По соцсетям распространяются кадры, на которых женщины прилюдно сбрасывают с себя хиджабы, заявляя, что не собираются больше носить на себе этот, по их словам, символ тирании.

On the third day of #IranProtests, watch this brave Iranian woman remove her compulsory hijab on a bridge & challenge Iran's dictators.



"We've suffered for 40 years" amid a crowd of protesting drivers and their applause.



Iranian women are at the forefront of #IranProtests. pic.twitter.com/fDPm3LqKLd — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 18 ноября 2019 г.

Как реагирует власть?

Одной из первых мер руководства страны стало ее фактическое отключение от интернета. Это произошло в субботу вечером по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны. Его же резолюция понадобится на восстановление подключения, но пока такого распоряжения нет. Иранские власти учли опыт арабских революций и роль, которую сыграли мессенджеры в координации действий протестующих. Стоит заметить, что самым популярным мессенджером в Иране несколько лет остается Telegram.

В воскресенье иранские власти объявили о том, что им удалось выявить «основных виновников беспорядков». В распространенном заявлении Министерства информации (разведки) Ирана сказано, что для стабилизации обстановки «принимаются надлежащие меры», о чем иранская общественность будет проинформирована в ближайшее время. При этом власть намерена «решительно противостоять тем, кто провоцирует людей на беспорядки и нарушает спокойствие мирных граждан».

Интересно, что буквально накануне масштабных акций протеста, 14 ноября, высшее руководство страны в лице верховного лидера Ирана Али Хаменеи амнистировало 32 человека, обвиняемых в преступлениях против безопасности страны.

Хаменеи согласился с соответствующим предложением главы судебной власти Ирана Ибрахима Раиси, причем подобный запрос со стороны судебных властей произошел впервые. Среди амнистированных — студенты и журналисты. Всего же Хаменеи, согласно сообщению на его официальном сайте, согласился амнистировать 3552 человека.

To stop IRGC and millitia force’s vehicles, a group of Iranian protesters in Tehran (Niayesh Highway) are displacing guardrails and blocking the streets. #IranProtests pic.twitter.com/cmRfAnPvH7 — بهرام گور (@Bahram_Gooor) 17 ноября 2019 г.

Когда протесты начались, верховный лидер жестко раскритиковал их участников, назвав выступления «саботажем», организованным врагами Исламской республики и «контрреволюционерами». (Желающие верить в эту версию найдут ей подтверждение в скорой поддержке протестующих, которую выразил официальный Вашингтон — главный геополитический враг официального Тегерана). При этом Али Хаменеи отметил, что принятое властями решение о повышении цен «продумано» и подлежит исполнению.

Между тем в понедельник вечером власти начнут осуществлять денежные выплаты самым бедным слоям населения, наиболее пострадавшим от повышения цен на бензин. Субсидии получат около 19 млн семей, а сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи. О намерении оказывать финансовую помощь пострадавшим от повышения цен на бензин заявил в воскресенье, на фоне акций протеста, президент Ирана Хасан Роухани.