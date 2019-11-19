Как «быстрые» деньги делают белорусов нищими 1 19.11.2019, 10:51

1,363

Правда о займах, которые дают, не спрашивая о кредитной истории.

Деньги под бешеные 365% годовых, пеня под 730% – на таких условиях могут брать займы только те, кто разучился считать. Высокая плата за то, что никто не интересуется вашим размером зарплат и кредитной историей. Журналисты «Белсата» выяснили, кто и как дает «быстрые деньги».

Вместе с фотографом Евгением Климовичем журналисты ввели в интернет-поиск «быстрые деньги» и получили перечень сайтов с контактами. Недавно вышел указ Лукашенко, запрещающий выдавать кратковременные ссуды микрокредитным организациям, которые называются финансовыми фондами. Указ запретил выдавать кредиты финансово-образовательном фондам. Мол, ставки там достигали 530% годовых. Уже есть первые жертвы – один из фондов отказал нам в деньгах.

«Я хочу получить сегодня 500 рублей. На каких условиях я могу получить?» – спрашивает Евгений.

«500 рублей. Рассрочка 24 месяца, оплата будет каждый месяц 40 рублей», – сразу же выдают в ответ на другом конце трубки.

О работе и кредитной истории даже не спрашивают. Значит, мы попали на стандартное предложение рассрочки на технику. Официальных договоров никто с вами не подписывает. Таких серых предпринимателей никакими указами не запретишь.

Это работает так. Вы едете в салон связи или в магазин техники и покупаете в рассрочку, например, мобильный телефон. За дверью вас уже ждет человек с деньгами. Вы отдаете ему телефон, а он немедленно выдает вам нужную сумму.

«Когда мне 500 рублей нужно, на какую сумму мне нужно телефон купить?» – спрашивает Евгений у другого кредитора.

«Телефон будет стоить около 1000 рублей», – отвечает он.

То есть потом вы выплачиваете в течение года сумму вдвое большую, чем взяли. Получили 500 – вернете 1000. Считай, кредит под 100% годовых. Человека, которому вы отдадите телефон, вы видите в последний раз. Если перестанете платить, разбираться с вами будет салон связи.

Есть еще обратный лизинг. Законный вид займа, но невыгодный. Компания приобретает у вас технику и отдает ее вам в пользование. Вернете деньги – получите технику обратно. Процент за пользование деньгами может доходить до одного в день. Не успели выкупить у срок – пеня 2% в день. Но финансовый консультант советует продать купленную технику.

«Например, автомобиль. Рыночная стоимость 7 тысяч рублей. Выставьте его за 5. Он уйдет у вас за несколько дней. Я уверена», – приводит пример Светлана Мурашко, финансовый консультант.

Даже такой дисконт будет вам более выгоден, чем потери от выплаты процентов по ставке 365 годовых или пеня под 730% годовых.

Даже ломбард в определенных случаях может быть более выгодным. Во-первых, за популярные модели тех же телефонов там можно получить более половины стоимости. Во-вторых, ломбарды могут на первый заем ставить льготные ставки – 0,35% в день. Хотя обычно ставка также более 1% в день.

Казалось бы, банки берут немалые проценты за свои кредиты. В ломбарды люди идут в крайних случаях. А от так называемых быстрых денег вообще нужно держаться как можно дальше.