Беларусь охватили забастовки таксистов 19.11.2019, 11:07

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Почему протестуют водители?

В Могилеве таксисты, нанятые российским агрегатором «Яндекс.Такси», объявили забастовку. Они заявляют, что в течение ближайших трех дней на работу никто не выедет. Забастовку называют акцией протеста: так они пытаются заставить нанимателя увеличить тарифы. Недовольные условиями труда и минские таксисты «Яндекс». Они также устроили свой протест, сообщает «Радыё Свабода».

Российский сервис «Яндэкс.Такси» работает в Беларуси с февраля 2016 года.

Чего добиваются таксисты:

Поднять тарифы минимум в полтора раза.

Пересмотреть условия работы.

Установить прямые отношения с нанимателем.

Чтобы российская компания отреагировала на протест.

Таксисты о нынешних тарифах

17 ноября на парковке одного из крупнейших в Могилеве торговых центров «Е-Сити» собрались заявить о начале акции протеста более 60 таксистов. По их словам, это не первая попытка привлечь внимание нанимателя к условиям работы. О прежних протестные сходках они писали в социальных сетях.

По словам протестующих, в Могилеве оплата труда таксистов - одна из самых низких в Беларуси. Первые три километра поездки обходятся пассажиру в 2 рубля, за каждый следующий километр он платит 35 копеек. В других областных центрах километр стоит 55-60 копеек.

Могилевские таксисты настаивают: чтобы заработать за месяц более 500 рублей, им нужно за сутки выполнить 40 заказов. Тогда наниматель гарантирует выплату суточного бонуса в 160 рублей «грязными». По их опыту, за 8 часов выполнить такую норму нереально, поэтому многие работают по 12-16 часов. За месяц выходит 600 рублей. 15-20 процентов из заработанного «Яндекс» забирает себе.

«Если едут в такси четыре человека, - объясняют арифметику тарифа протестующие, - то им поездка выходит дешевле, чем в общественном транспорте. Один билет в нем - 55 копеек. За те же 2 километра пассажиры заплатили бы автобусному парку 2,2 рубля».

Что предлагают таксисты нанимателю

Протестующие предлагают увеличить тарифы в 1,5 раза. Они считают, что за первые 4 километра пассажир должен платить 3 рубля. Затем — по 60 копеек за каждый последующий километр.

Свою позицию донести до нанимателя таксисты не могут, потому что не имеют с ним связи напрямую. По их словам, в городе нет и диспетчерской службы, куда можно было бы пожаловаться.

«Мы можем только написать в службу поддержки, - говорят они, - но оттуда отписывают по шаблону: «Мы отслеживаем ситуацию» и «Партнерство должно быть честным».

Могилевские протестующие: «Яндекс» боится объединения водителей

Агрегатор «Яндекс» появился в Могилеве 28 мая 2018 года. По словам собеседников, наняться на работу в эту компанию несложно. Достаточно на определенный номер в вайбере прислать свидетельство водителя и техпаспорт. После этого придет ссылка на код специального мобильного приложения. Скачав его, можно таксовать.

Протестующие говорят, что регулярно под брендом «Яндекс.Такси» в городе работает около 300 человек. Зарегистрировано же около 1 тысячи. Немало водителей выезжают на линии после основной работы, чтобы подзаработать.

Таксисты объясняют, что многие их коллеги на время протеста выехали из Могилева в другие города и таксуют там.

Некоторые из протестующих полагают, что «Яндекс» боится объединения водителей. По их мнению, «пока не выйдет 90 процентов таксистов, наниматель не почувствует проблемы».

Протестуют таксисты и в Минске

Протестуют против низких тарифов и минские таксисты из «Яндекса». Они выражали недовольство 16 ноября на парковке гипермаркета «Корона». В столице пассажир платит за километр поездки 30 копеек.

Как и коллеги из Могилева, минчане жалуются, что нет прямой связи с нанимателем. Они надеются, что своим протестом обратят внимание компании на проблему, и что с тарифами будет найден компромисс.

Могилевские таксисты настаивают: если их трехдневный протест не даст плодов, то такие акции они будут делать регулярно в часы наибольшего наплыва пассажиров. Они допускают, что большинство водителей уйдет с «Яндекса», так как никто не будет работать по «низким тарифам».

Что отвечает «Яндекс»

«Радыё Свобода» обратилось в пресс-службу «Яндекса», чтобы выяснить позицию руководства компании относительно протеста могилевских и минских таксистов. В письме было три вопроса:

Знает ли руководство сервиса о протестах таксистов в Могилеве и Минске?

Обоснованы их требования увеличить тарифы?

Существует ли связь напрямую с таксистами?

Руководитель пресс-службы российской компании Ольга Демьянюк ответила, что «Яндекс.Такси» в стране работает в обычном режиме.

«Количество поездок активно растет, увеличивается количество водителей на линии. Таксопарки-партнеры также работают, как обычно. Мы постоянно на связи с ними и всегда, в рабочем порядке, обсуждаем вопросы, связанные с работой сервиса», - говорится в ее ответе.