Формула-1 установила мировой рекорд по смене колес 3 19.11.2019, 11:18

Aston Martin Red Bull Racing Team

Самый быстрый пит-стоп прошел в Бразилии.

Во время гонки на бразильской трассе «Интерлагос» механики команды Aston Martin Red Bull Racing Team провели плановый пит-стоп для голландского гонщика Макса Ферстаппена за 1,82 секунды. За это время гоночная бригада на машине сменила все четыре колеса, пишет «Популярная механика».

Достижение, установленное австрийской командой, стало не только лучшим пит-стопом Гран-при Бразилии 2019 года, за что коллектив получил награду DHL Fastest Pit Stop Award, но и установил мировой рекорд по скорости обслуживания машины в Формуле-1.

Отметим, что предыдущий рекорд также принадлежал Aston Martin Red Bull Racing Team — на Гран-при Германии сезона-2019 всё тому же Максу Ферстаппена в боксах по ходу гонки сменили колёса за 1,88 секунды. Всего австрийской команде принадлежат пять первых строчек в рейтинге быстрейших пит-стопов текущего сезона — остальные пять позиций занимает британский коллектив ROKiT Williams Racing.