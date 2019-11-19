Будет жарко1
- Максим Гацак
- 19.11.2019, 11:21
Основной вывод этой кампании — власти боятся.
Такую нерегистрацию кандидатов и наблюдателей, массовое лишение регистрации и тех, и других, масштабные приписки и элементарное наплевательское отношение к подсчету голосов нельзя считать ни чем иным, как страхом.
Боятся они не за «парламент». Боятся за президентскую кампанию 2020 года…
Имея реальную социологию, власти знают отношение людей к себе. Люди ненавидят чиновников от самого низа до самого верха…
А президентская кампания уже через 9 месяцев. И, судя по тому, что мы видели сейчас, будет жарко.
Максим Гацак, «Фейсбук»