Будет жарко 1 Максим Гацак

19.11.2019, 11:21

Фото: «Радыё Свабода»

Основной вывод этой кампании — власти боятся.

Такую нерегистрацию кандидатов и наблюдателей, массовое лишение регистрации и тех, и других, масштабные приписки и элементарное наплевательское отношение к подсчету голосов нельзя считать ни чем иным, как страхом.

Боятся они не за «парламент». Боятся за президентскую кампанию 2020 года…

Имея реальную социологию, власти знают отношение людей к себе. Люди ненавидят чиновников от самого низа до самого верха…

А президентская кампания уже через 9 месяцев. И, судя по тому, что мы видели сейчас, будет жарко.

Максим Гацак, «Фейсбук»