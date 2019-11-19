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Будет жарко

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  • Максим Гацак
  • 19.11.2019, 11:21
Будет жарко
Фото: «Радыё Свабода»

Основной вывод этой кампании — власти боятся.

Такую нерегистрацию кандидатов и наблюдателей, массовое лишение регистрации и тех, и других, масштабные приписки и элементарное наплевательское отношение к подсчету голосов нельзя считать ни чем иным, как страхом.

Боятся они не за «парламент». Боятся за президентскую кампанию 2020 года…

Имея реальную социологию, власти знают отношение людей к себе. Люди ненавидят чиновников от самого низа до самого верха…

А президентская кампания уже через 9 месяцев. И, судя по тому, что мы видели сейчас, будет жарко.

Максим Гацак, «Фейсбук»


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