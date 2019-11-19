В Беларуси заблокирован почтовый сервис ProtonMail? 5 19.11.2019, 11:42

1,878

Сервис активирует общественную реакцию.

Белорусские интернет-пользователи обратили внимание, что защищенный почтовый сервис ProtonMail стал недоступен в стране, в связи с чем его разработчики решили рассказать, как можно повлиять на сложившуюся ситуацию, сообщает roskomsvoboda.org.

Некоторые белорусские пользователи обратили внимание на недоступность ряда защищенных почтовых сервисов, в том числе ProtonMail. Официальной информации по поводу блокировки нет. Однако ранее в июне этого года уже были сообщения о том, что сервис ProtonMail недоступен в Беларуси. Предположительно это связано с тем, что данный сервис используется не только обычными юзерами для конфиденциальной переписки, но и так называемыми «интернет-минерами», которые рассылают в силовые органы сообщения или делают звонки о якобы заложенных бомбах на различных объектах.

«Хотя правительством не было обнародовано никаких заявлений о причинах блокировки ProtonMail, — сообщает сервис, — предположительно это произошло из-за подозрений одного из наших пользователей в преступной деятельности. Мы всегда принимаем решительные меры против незаконной деятельности с помощью нашего сайта, и мы рады помогать правоохранителдьным органам посредством соответствующих юридических каналов. Однако мы не считаем, что массовая блокировка Протона является оправданной, и мы осуждаем эту форму цензуры в Интернете».

Сервис через свои контанты в Минске подтверил, что определенные IP-адреса серверов ProtonMail были заблокированы интернет-провайдерами, в результате чего в пределах Беларуси стали недоступны сервисы ProtonMail и ProtonVPN. Вряд ли действия правительства страны можно считать эффективным, поскольку аналогичные действия предпринимали в марте этого года российские власти, но это не помешает «интернет-бомбистам» отправлять электронные письма с люього другого почтового сервиса, тем более если преступники будут находиться за пределами Беларуси. Также вероятно, что киберпреступники будут одними из первых, кто сможет легко обойти государственную блокировку. В связи с этим, заключает ProtonMail, блокировка всей почтовой службы является неэффективным и ошибочным методом реагирования на преступные действия отдельных пользователей, особенно когда миллионы добропорядочных людей используют его для связи и защиты своей конфиденциальности.

«Это похоже на полную блокировку Twitter только потому, что некоторые пользователи данной соцсети занимаются преступной деятельностью. Невозможно предотвратить любое преступное использование ProtonMail, но в то же время есть установленные правовые процедуры для обработки таких инцидентов», — отмечает сервис, заверяя, что он стремится предотвращать использование своей платформы для незаконной деятельности:

«Мы полностью соблюдаем швейцарское законодательство и будем участвовать в уголовных расследованиях в той степени, в которой это требуется по закону. Существуют хорошо отработанные международно-правовые процедуры для запроса об отключении учетной записи нарушителя и начала официального полицейского расследования в Швейцарии. Однако в этом случае ни ProtonMail, ни швейцарские власти не связались [с нами] по этому вопросу, что весьма необычно».

Тем же, кто подвергся влиянию последней блокировки, сервис дает несколько способов его обхода:

1. Самый эффективный способ обойти цензуру ProtonMail — это подключиться к сети Tor. Любой желающий может легко подкючитьсчя к ней с помощью браузера Tor. Если же Tor заблокирован, Tor Project предоставил простые инструкции:

Если же вы хотите пользоваться сервисом еще более безопасно и защищенно, в качестве дополнительного шага вы можете получить доступ к ProtonMail, используя скрытый сервис по адресу protonirockerxow.onion.

2. Пожаловаться на интернет-провайдера. Общественное давление со стороны клиентов, считает ProtonMail, может побудить белорусские власти снять блок и попробовать другой подход: «Возможно, именно такая тактика ранее сыграла свою роль, чтобы помочь нам разблокироваться в Турции и России».

Сервис выразил надежду, что белорусское правительство пересмотрит свою политику, которая работает на снижение безопасности граждан, лишая их доступа к защищенной электронной почте. ProtonMail при этом еще раз подчеркивает, что готов помогать в любых законных уголовных расследованиях, которые ведутся по надлежащим юридическим каналам.