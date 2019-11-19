«Оформила автостраховку без паспорта — теперь что, платить в два раза больше?» 4 19.11.2019, 11:56

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Крик души водительницы из Минска.

Читательница onliner.by Елена недавно столкнулась с неприятностью при оформлении обязательной автостраховки и решила рассказать о нюансе, чтобы предупредить других владельцев машин. Речь об оформлении документа без паспорта. «Хотя в законах упоминается фраза «документ, удостоверяющий личность», от меня потребовали именно паспорт, — говорит девушка. — А его в тот момент у меня не было: ранее отдала в посольство».

— Мне было сказано, что единственный подходящий документ — паспорт, но раз его нет, то страховку оформить все-таки можно, однако по двойному тарифу, — уверяет автовладелица. — Я решила: раз другого выбора нет, оформлю страховку по тарифу 2,0, но на небольшой срок — на месяц, а позже, когда верну паспорт, продлю с нормальным тарифом. Страховка нужна была срочно, чтобы пройти техосмотр.

— Когда пришло время продлевать страховку, я выяснила, что тариф 2,0 за мной сохраняется, — говорит Елена. — То есть он, можно сказать, переходящий. Если бы меня об этом предупредили, я бы ни в коем случае не согласилась бы на такой вариант — проще было бы ездить без нее, пока не вернут паспорт. Так на ровном месте мне испортили страховую историю. То есть и в других компаниях, если я захочу оформить «автогражданку» у них, мне вновь поставят 2,0. Я обращалась в страховую компанию, объясняя свою позицию, указывая, что никто не объяснил мне последствий согласия. Мне отвечали: якобы я была предупреждена (хотя со мной была подруга и она ничего подобного не слышала). В итоге мне высказали следующую позицию компании: «Указ об установлении размеров страховых тарифов находится в открытом доступе». Мол, я должна знать этот документ. Считаю, я оформляю не добровольную страховку, а ту, за которую меня обязывают заплатить, и могу рассчитывать на полную информацию об услуге. А вышло, что меня не предупредили.

Действительно, в указе об установлении размеров страховых тарифов упоминается: «Если для заключения договора страхования страхователь не представил страховщику документ, удостоверяющий личность, в договоре страхования устанавливается класс аварийности Н3». А класс Н3, согласно тому же документу, применяется, если в течение действия последнего договора наступало два и более страховых случаев. Единственный способ снизить ставку — ближайший год ездить без инцидентов, тогда присвоят класс Н2.