Белоруска разоблачила беспрецедентную фальсификацию во время «выборов» 5 19.11.2019, 12:12

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иллюстрационное фото Reuters

Против председателя комиссии могут свидетельствовать сразу 13 человек.

Лидер Молодых христианских демократов Ольга Ковалькова раскрыла фальсификацию, которую власти запустили на «выборах» против нее лично. Об этом активистка написала в «Фейсбуке»:

«Мне нужна помощь. Пожалуйста поделитесь этим постом.

Хочу познакомить вас с директором СШ № 38 по ул.Бельского, 59а и по совместительству председателем участковой комиссии № 426, который по моим подозрениям сфальсифицировал результаты «выборов».

Помогите мне найти 13 человек, которые могут публично подтвердить, что голосовали за меня и живут по данным адресам:

улицы: Пономаренко - дома № 32, 34, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Медвежино - дома № 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19а, 20, 22; Бельского - дом № 53. Переулки: 1-й и 2-й Силикатный; 3-й Харьковский, Медвежино».