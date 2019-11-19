Белоруска разоблачила беспрецедентную фальсификацию во время «выборов»5
- 19.11.2019, 12:12
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Против председателя комиссии могут свидетельствовать сразу 13 человек.
Лидер Молодых христианских демократов Ольга Ковалькова раскрыла фальсификацию, которую власти запустили на «выборах» против нее лично. Об этом активистка написала в «Фейсбуке»:
«Мне нужна помощь. Пожалуйста поделитесь этим постом.
Хочу познакомить вас с директором СШ № 38 по ул.Бельского, 59а и по совместительству председателем участковой комиссии № 426, который по моим подозрениям сфальсифицировал результаты «выборов».
Помогите мне найти 13 человек, которые могут публично подтвердить, что голосовали за меня и живут по данным адресам:
улицы: Пономаренко - дома № 32, 34, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Медвежино - дома № 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19а, 20, 22; Бельского - дом № 53. Переулки: 1-й и 2-й Силикатный; 3-й Харьковский, Медвежино».