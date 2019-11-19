Уполномоченный Зеленского: Россияне не смогут покупать украинскую землю 19.11.2019, 12:41

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Если это случится, будет применяться механизм специальной конфискации в пользу государства.

Россияне не смогут покупать украинские земли сельскохозяйственного назначения, заявил в интервью Интерфакс-Украина, фрагмент которого опубликован 19 ноября, уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он пояснил, что если среди основателей украинских компаний, покупающих землю сельскохозяйственного назначения, окажутся граждане России, то будет применяться механизм специальной конфискации собственности в пользу государства, прописанный в законопроекте о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев [к покупке земли сельхозназначения] только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", – заявил Лещенко.

Уполномоченный Зеленского отметил, что основателями юридических лиц, которые будут иметь право покупать землю, могут быть только граждане Украины – без двойного гражданства, проживающие на территории страны.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не офшор на Кипре, потом еще один офшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", – продолжил Лещенко.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 авторства депутатов от "Слуги народа".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По словам Зеленского, политики последние 20 лет манипулируют вопросом рынка земли. Он пообещал, что между первым и вторым чтениями соответствующего законопроекта вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Верховная Рада Украины 13 ноября 240 голосами приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". Законопроект не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".