Как белорусы провели год в мужском теннисе 2 19.11.2019, 12:21

Удивляют два теннисиста.

2019-й стал первым сезоном в новейшей истории мужского тенниса Беларуси без Максима Мирного. В отсутствие олимпийского чемпиона в ATP-туре за честь страны по большому счету отдувались только Егор Герасимов и Илья Ивашко. Пусть выдающихся успехов белорусы не добились, но сезон для обоих получился богатым на события, в том числе положительные. «Трибуна» вспоминает самые запоминающиеся из них.

Егор Герасимов

Место в рейтинге перед сезоном и после: 157 => 98

Чего ждали. Сезон-2019 стал для белоруса вторым после вынужденного перерыва, длившегося восемь месяцев. Егор перенес еще одну операцию на спине и вернулся в тур весной 2018-го. За 16 турниров прошлого года Герасимов вновь вошел в топ-200 и начал постепенно подниматься в рейтинге. Двухметровому минчанину на третьем месяце выступлений даже удалось повторно выиграть 75-тысячник в узбекском Карши. 2018-й Герасимов закончил 157-м, несколько раз обыграв под конец сезона представителей топ-100.

«В принципе, я чувствовал, что играю на этом уровне. Понимал, что могу быть высоко в рейтинге, только травмы этому мешают», – подбадривал себя теннисист. Такие победы заставляли верить, что Егору по силам впервые в карьере оказаться в сотне лучших.

Главные события. Первая часть сезона у Герасимова, которому на днях исполнилось 27, прошла более-менее успешно. Самым запоминающимся матчем стал поединок против Фернандо Вердаско в первом раунде Марселя. У Егора было три матчбола на подаче многоопытного испанца в третьем сете при счете 5:4, но 26-й ракетке ATP удалось переломить ход поединка и взять три гейма подряд (6:4, 3:6, 5:7). На престижном турнире в февральском Дубаи белорус из квалификации добрался до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту Стефаносу Циципасу. Успех в ОАЭ подбросил Егора вверх по рейтингу сразу на 18 строк к 138 месту. Однако с началом грунтового и травяного сезонов произошел небольшой откат.

Лучше всего Герасимову удалась вторая половина сезона, когда начались излюбленные хардовые турниры. Сразу после неудачи в квалификации «Уимблдона» белорус отправился в итальянский Реканати, где выиграл местный челленджер. Позже Егор дойдет до полуфинала в американском Аптосе, собравшем неплохой состав участников. Разыгравшемуся Герасимову удалось пройти и квалификацию US Open. В основной сетке турнира Большого шлема Егор оказался впервые. «Первый раз так пробую на этом турнире. Чтобы смотреть в одну точку, а не по сторонам – пытаюсь не рассеивать внимание, не отвлекаться», – делился впечатлениями Герасимов.

В Нью-Йорке теннисист играл вместе с другим соотечественником Ильей Ивашко – таким образом впервые за 15 последних лет двое белорусов попали в основную сетку турнира БШ. В первом раунде US Open Герасимов в напряженном трехчасовом матче прошел №100 рейтинга Ллойда Харриса. Исход поединка решили всего несколько мячей, которые выиграл белорус.

Затем Герасимова ожидал матч с Диего Шварцманом (№21 ATP). Во втором раунде Егор капитулировал, взяв всего шесть геймов. Однако белорусу было нечего грустить: Нью-Йорк он покидал с хорошим запасом очков и 100 тысячами долларов призовых.

Далее двумя победами в одиночке Егор помог Беларуси пройти Португалию в Кубке Дэвиса. «Сейчас у меня неплохие результаты, особенно если судить по US Open и по тому, как мы играли в Кубке Дэвиса. Но, думаю, это только начало, а не предел для меня», – с оптимизмом говорил Герасимов перед турниром ATP-тура в Санкт-Петербурге. На Неве Егор стал главным поставщиком сенсаций. Пройдя через сито квалификации, в основной сетке белорус обыграл сильных Адриана Маннарино (№59 ATP) и Маттео Берреттини (№13 ATP). В полуфинале Герасимов мог впервые в карьере победить представителя топ-5, однако не получилось. Четвертая ракетка планеты Даниил Медведев оказался сильнее 7:5, 7:5. 102 очка, набранных в Питере, позволили впервые в карьере очутиться в топ-100.

И это казалось не временным успехом. Уже на следующей неделе Герасимов прошел представителя топ-20 Джона Изнера в Чэнду, но вылетел в четвертьфинале. До конца сезона Егор еще успеет дойти до 1/8 финала Кубка Кремля и полуфинала в Брастиславе. В обновившимся в понедельник рейтинге ATP Герасимов на 98-м месте.

Как играл. Главное оружие Герасимова – это подача. Если она у теннисиста идет, то у соперника возникают проблемы. Однажды Егора похвалила даже Арина Соболенко, которая действует на корте в схожем ключе.

Герасимов проповедует атакующий, агрессивный теннис. Такая манера игры подразумевает частые выходы к сетке. Иногда у белоруса получается очень даже. Возьмем удачный пример из матча против одного из лучших теннисистов тура Медведева (отметка 0:48).

Под такую манеру отлично подходит хард, на котором Егор демонстрирует свои лучшие результаты. «Он большой молодец. Очень рада за него. Правда. Егор нашел свою игру. Меня радуют результаты людей, которые усиленно работают и честно все делают», – говорит про соотечественника Александра Саснович.

Но не все так безоблачно в теннисе Егора. Довольно часто его игре не хватает разнообразия, что создает трудности в важных матчах. Плюс когда Герасимов доходит до них, он выступает уже на фоне усталости, так как на больших турнирах приходится стартовать с квалификации. Но с ростом рейтинга такая проблема должна отпасть.

Сколько заработал в 2019-м: $344 164 (наибольший гонорар – $100 000, второй раунд US Open).

Что дальше. Если Герасимова не будет беспокоить спина и он вместе с тренером Артуром Казиевсом разнообразят игру, то теннисист еще может подняться в рейтинге. Тем более Егор верит в свои силы: «Вся карьера впереди. Средний возраст теннисистов увеличился. В США выступил хорошо. А главное, считаю, начать. Дальше будет только лучше». Да и сотрудничество с латвийским тренером, работа с которым началась сразу после «Уимблдона», пока складывается продуктивно – Герасимов медленно, но верно идет вперед в рейтинге. «Мне кажется, это результат нашей работы с тренером. Вместе мы нашли правильный подход к нашим тренировкам, и это принесло свои плоды», – отмечает теннисист.

Илья Ивашко

Место в рейтинге перед сезоном и после: 91 => 132

Чего ждали. Как обычно, только движения вверх, тем более теннисиста перестала беспокоить травма кисти. В 2018-м белорус показал, что способен на серьезные выступления: Илья добрался по полуфинала в Марселе, где умудрился пройти самого Стэна Вавринку (№13 ATP). Также оптимизма добавлял титул в любимом для Соболенко Шэньчжэне, где Ивашко выиграл челленджер. При хорошем раскладе Ивашко мог запрыгнуть даже в топ-50. Как минимум минчанин выглядел достойно в матчах против обитателей первой полусотни, трижды за 2018-й обыграв их. Правда, под конец сезона Ивашко, что стало привычным, не поехал на матчи Кубка Дэвиса против Словакии. На этот раз он сослался на надрыв передней мышцы бедра, но к старту сезона обещал придти в порядок.

Главный события. Проведя предсезонку в Барселоне, Ивашко отправился на австралийские турниры. На челленджере в Канберре он дошел до финала, где в трех сетах уступил Хуберту Хуркачу (№88 ATP). На Australian Open Ивашко впервые в карьере оказался сразу в основной сетке. В первом раунде минчанин прошел Малека Жазири (№43 ATP), однако во втором зачехлил ракетку перед Пабло Каррено-Бустой (№23 ATP). Неплохое выступление в Мельбурне подкинуло белоруса до рекордного 80-го места, но затем начался продолжительный спад с вылетом из топ-100.

Ивашко решил не мелочиться, отодвинув в сторону челленджеры, и начал выступать на турнирах ATP-серии. Вот только у теннисиста не пошло – выиграть больше одного матча Илье не удавалось. Весной теннисист вылетел из сотни, да и вообще мог или не доиграть матч, или сняться перед его началом. Как оказалось, Ивашко испытывал проблемы с коленом, причем уже не первый год.

На корт Илья вернулся в июле, когда только завершился травяной сезон. Перед US Open теннисист неплохо выступил в Нью-Порте (1/4 финала) и Монреале (1/16 финала). В Нью-Йорке Ивашко на одном дыхании прошел квалификацию, в трех матчах не отдав соперникам ни сета. В основной сетке во втором раунде маячила встреча с Рафаэлем Надалем, но до этого нужно было пройти выздоровевшего Танаси Коккинакиса – не сложилось: в четырехчасовом матче сильнее оказался австралиец (6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 6:2). Встреча получилась эмоциональной со стороны Коккинакиса.

Оставшуюся часть сезона Ивашко провел на харде, играя уже то на турнирах ATP-серии, то на челленджерах. Осень теннисист себе точно не запишет в актив: очков набрал мало, причем мог спокойно уступить игроку из пятой сотни, что делал не раз. Лучшим результатом заключительного отрезка сезона стала 1/16 финала Санкт-Петербурга.

Как играл. Тонкое место в теннисе Ивашко – подача. К примеру, на Кубке Кремля белорус умудрился совершить за матч 17 двойных ошибок. Несколько встреч в 2019-м Илья проиграл, откровенно говоря, именно из-за этого компонента. Также хромает и вторая подача, на которой минчанин выигрывает всего 47% розыгрышей. В теннисных кругах даже стали шутить, что у Соболенко подача куда стабильнее, чем у Ивашко.

При этом Илью стоит похвалить за разнообразный технический арсенал. Ивашко не стесняется использовать крученые и резанные удары, а также выходить к сетке.

>Сколько заработал в 2019-м: $305 478 (наибольший гонорар – $71 000, второй раунд Australian Open).

Что дальше. Следующий сезон у теннисиста во многом зависит от состояния здоровья. Слишком много болячек собрал Ивашко к своим 25 годам. Перерывы на несколько месяцев негативно отражаются на рейтинге. Также не забываем, что Илья любит играть на харде, а вот на других покрытиях получается, откровенно, так себе. Именно на траве и грунте белорусу стоит подтянуть свой теннис, чтобы вернуться и закрепиться в топ-100.

А как там другие белорусы из топ-1000?

Владимир Игнатик, 29 лет – №304 (в 2018-м – №250), заработал $34 642;

Иван Лютаревич, 23 года – №877 (в 2018-м – №1004), заработал $4 532;

Николай Голяк, 21 год – №928 (в 2018-м – №825), заработал $1 524;

Андрей Василевский, 28 лет – парный №78 (в 2018-м – парный №122), заработал $38 711.