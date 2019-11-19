Ермошина беснуется 20 19.11.2019, 12:39

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Ее не устраивают заключения ОБСЕ о «выборах».

Глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала tut.by заявление международных наблюдателей ОБСЕ. о том, что «выборы» в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов.

Глава ЦИК заявила, что мало написать в отчете, что отменена регистрация кандидатов или лишены аккредитации доверенные лица. Наблюдательная миссия должна была проанализировать то, насколько это [отмена регистрации, лишение аккредитации] соответствует национальному законодательству.

— Ведь выборы не создают некий период беззакония, когда можно все. Во время выборов действуют те же нормы и правила, которые действуют в обычной жизни. Поэтому просто перечислять то количество лиц, которые не смогли участвовать в выборах, потому что регистрация отменена, — односторонняя подача информации, которая не раскрывает суть вопроса. Точно так же никакие аргументы и доказательства не приводятся [в отчете] при упоминании «фактов» о фальсификации и вбросов бюллетеней. В связи с этим мы считаем, что это [отчет ОБСЕ] не более и не менее как политическое заявление, у которого недостаточная юридическая основа, — сказала Ермошина.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что эти выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».