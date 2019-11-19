На запасном пути 1 19.11.2019, 12:48

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Готова ли Беларусь к кардинальным переменам в мировой логистике?

Мировая логистика кардинально меняется, поэтому Беларуси, если она хочет остаться в тренде, нужно уже сегодня готовиться работать по-новому. Но белорусские компании пока не готовы к этому, пишет «Ежедневник».

Как заявил на состоявшейся в Минске конференции «Логистика: вызовы и возможности» международный консультант Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андреас Дюр, исследователи отмечают пять общемировых трендов, которые в ближайшее время кардинальным образом изменят логистический бизнес. Эксперт отмечает, что Беларусь имеет колоссальный потенциал в логистике благодаря своему расположению и инициативе «Один пояс – один путь», но белорусские компании пока не используют даже имеющиеся возможности и уж точно не готовы к меняющемуся рынку.

«Складывается впечатление, что белорусские компании оказывают только один вид услуг, нет комплексных решений, нет стратегического планирования на будущее». – отметил Андреас Дюр. Потому, по его мнению, вполне закономерно, что в Индексе эффективности логистики (LPI) за 2018 год Беларусь заняла 103 место из 160 стран. И это при том, что по строительству логистических комплексов Беларусь среди первых. Проблема в том, что белорусские компании до сих пор не научились эффективно использовать складское пространство.

Андреас Дюр привел один показательный пример. В Беларуси до сих пор сначала строят склад, потом анализируют требования клиентов, а потом оптимизируют под них уже имеющуюся площадь. Между тем, во всем мире давно действуют иначе: сначала анализируют требования клиентов, а потом уже под них уже строят необходимые площади. По мнению эксперта, белорусским компаниям нужно быстрее перестраиваться под требования рынка, который не стоит на месте. Иначе мы не сможем максимально эффективно использовать те самые колоссальные возможности, которые открывает проект «Один пояс- один путь».

Как отметил Андреас Дюр, аналитики исследовательской компании Gartner обозначают пять глобальных тенденций, которые нужно учитывать при разработке стратегии развития как отдельной компании, так и отрасли в целом.

Первая тенденция – это персонификация бизнеса и развитие дополненного интеллекта, который помогает более эффективно управлять складской логистикой. Например, специальные очки, на которых выводится дополнительная информация.

Вторая тенденция – развитие биотехнологий, в том числе биочипов, которые можно вживлять не только под кожу.

Третья тенденция – мобильность. Уже сегодня дроны начинают доставлять легкие грузы покупателям, а роботизированные автомобили работают внутри логистических комплексов. Далее эта тенденция будет лишь усиливаться.

Четвертая тенденция – технология 5G, которая повлечет за собой развитие цифровых экосистем.

Пятая тенденция – адаптированное машинное обучение, без которого в логистике скоро будет просто не обойтись.

По словам Адреаса Дюра, белорусским компаниям также нужно учитывать, что на рынок все большее влияние оказывает молодое поколение, которое мыслит по-другому и работает иначе. Так или иначе логистике придется подстраиваться под них. Кроме того, уже сегодня 40% мировых брендов продают свои товары напрямую потребителям, и эта тенденция также будет усиливаться. По оценкам Gartner уже в 2025 году объем прямых продаж составит не менее 130 млрд долларов.

Как считает консультант ЕБРР, обозначенные мировые тенденции нужно учитывать, но ни в кое случае нельзя следовать за ними слепо. Даже автоматизация склада не всегда панацея, чтобы добиться эффективности. Иногда и простые люди могут оказаться более продуктивными.