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Российский «доцент Наполеон» попытался покончить с собой

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  • 19.11.2019, 12:57
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Российский «доцент Наполеон» попытался покончить с собой
Олег Соколов
Фото: Антон Хёльн / «ВКонтакте»

Это произошло в перерыве между следственными действиями.

Петербургский историк Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает Интерфакс.

«Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого», — сказал защитник.

По его словам, попытку суицида вовремя предотвратили сотрудники МВД.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет.В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. По данным СМИ, перед убийством между парой произошла ссора.

Соколова арестовали на два месяца, а СПбГУ уволил его «за аморальный поступок».


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