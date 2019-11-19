В Беларуси заработал Apple Pay 19.11.2019, 13:01

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Но есть нюанс.

В приложении Wallet, наконец, появилась возможность добавить банковскую карточку. Но пока система Apple Pay будет работать в тестовом режиме, сообщили изданию Digital Report в корпорации Apple, сообщает The Village Беларусь.

Сейчас протестировать платежную систему смогут клиенты только одного крупного банка страны — «БПС-Сбербанка». Полноценный запуск, по словам сотрудников корпорации, в стране состоится через несколько недель после теста — в начале декабря.

Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard.

Вчера в телеграм-канале «Работаем с Пушкиным» появилась информация, что на сайте «Беагропромбанка» уже есть страница, посвященная Apple Pay, но вскоре доступа к ней был закрыт.