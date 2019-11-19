Проспект Протеста Мзия Паресишвили, «Эхо Кавказа»

19.11.2019, 13:04

Фото: ТАСС

Что происходит в Грузии?

Никакого кризиса нет, заявляют представители правящей силы «Грузинская мечта» в ответ на акции протеста оппозиции. Несмотря на сегодняшний разгон акции протеста, оппозиция не намерена сдаваться и собирается продолжать требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе.

На этот раз обошлось без крови, словно власть «Грузинской мечты» учла замечания оппонентов после жесткого разгона демонстрантов в июне, в ходе протестов во время «гавриловской ночи».

Сегодня перед тем, как рекордное количество спецназовцев начали зачистку проспекта Руставели перед зданием парламента и вокруг него, пикетирующих предупредили и дали 30 минут на раздумья и сборы. В ходе самой зачистки были применены лишь водометы и звуковые сигналы, на этот раз все обошлось без резиновых пуль и слезоточивого газа. И если судить по законам, власти были вправе применить силу.

«Да, пикетирование парламента незаконно», – писала еще накануне Народный защитник Нино Ломджария на своей странице в Facebook. Но еще большей незаконностью Народному защитнику кажется то, как депутаты поступили с народом:

«Политический кризис создает именно мажоритарная система, и доказательство этому – политическая история независимой Грузии. Если мажоритариев беспокоили проблемы органов самоуправления, нужно было проводить реформу децентрализации, для того они в парламенте, чтобы проводить политические реформы, а не для того, чтобы проводить дороги, трубопроводы или же ремонт школ», – пишет Нино Ломджария.

За это она от представителей «Грузинской мечты» сегодня получила замечания: «омбудсмен выходит за рамки своих полномочий», – заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он вообще не считает, что в стране кризис и что нужны досрочные выборы. Напротив, нужно готовиться к парламентским выборам 2020, по старой, проверенной властями смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

Теперь уже мало кто сомневается, что «Грузинская мечта», ее лидер Бидзина Иванишвили решат исполнить свое обещание, данное 24 июня о том, что выборы в 2020-м пройдут по пропорциональной системе.

«Грузинская мечта» убедилась, что в таком случае она бы не смогла сохранить власть», – говорит аналитик Института политики Леван Кахишвили. Он обращает внимание на то, что после так называемой «гавриловской ночи» власть стала проявлять большую сплоченность, координированные действия, стала общаться с населением с четко сформулированным месседж-боксом:

«Только эта коммуникация негативна и не работает, – продолжает Леван Кахишвили. – Власти не идут на диалог, принимают единоличные решения. А выход в этой кризисной ситуации – только диалог. Этот ресурс есть у политиков, но они к нему не прибегают, и мы получили ситуацию, когда большая часть общества разочарована целым политическим классом. Ни одна сторона не старается найти консенсуса, чтобы грузинскому избирателю не приходилось пикетировать парламент».

За новейшую историю Грузии проспект Руставели превратился в проспект протестных баррикад. И каждый раз оппоненты власти требовали отставки президента, правительства, назначения свободных и справедливых выборов. И, конечно же, оппозиционеров разгоняли с проспекта Руставели, так было при правлении «Нацдвижения» Михаила Саакашвили 7 ноября в 2007-м, в 2009-м, в 2011-м. Политолог и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе обратил внимание на то, что «Нацдвижение» тогда тоже училось на своих ошибках. В 2009-м, к примеру, вспоминает он, проспект Руставели был перекрыт почти три месяца, и власти смогли свести на нет протестный заряд.

Зачем нужно было в первый же день пикетирования разгонять демонстрантов? – недоумевает Вахтанг Дзабирадзе. У него есть замечания и к оппозиции:

«Удивительно, те, которые сейчас в оппозиции, тогда были у власти, неужели они не помнят, как они сами потушили протестный заряд? Зачем объявлять перманентные акции, зачем сами повторяют те ошибки, которые тогдашняя оппозиция допускала. «Нацдвижение» и «Грузинская мечта» поменялись ролями. Может быть, формы правления у них относительно разные, но по существу и содержанию они для меня одинаковые – всеми путями стараются удержаться у власти. Оппозиция не понимает, что под флагом «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили они не смогут одержать победу. Если в 2012 году электорат был разделен на две части их сторонников, сейчас есть еще и неопределившиеся избиратели, которые, если на то пошло, предпочтут проголосовать опять за «Грузинскую мечту».

По мнению Вахтанга Дзабирадзе, если оппозиция не изменит тактику, Бидзине Иванишвили и его «Грузинской мечте» нетрудно будет одержать победу на парламентских выборах в 2020-м. Но политолог убежден, что до истечения третьего избирательного срока до 2024-го «Грузинская мечта» не дотянет, и тогда серьезного кризиса грузинской государственности не избежать.

Мзия Паресишвили, «Эхо Кавказа»