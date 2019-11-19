Пять колоритных городов, которые познакомят на отдыхе с настоящей Турцией 19.11.2019, 13:15

Забудьте о «все включено».

Если в ваших глазах Турция выглядит большим пляжем с ожерельем из разномастных отелей и отдыхом в формате all inclusive, спешим развеять этот стереотип. Предлагаем посмотреть на страну с многовековой историей свежим взглядом и делимся списком городов, с которых стоит начать знакомство с богатой и хлебосольной турецкой душой, пишет «ЗаграNица».

Эдирне

Когда-то Эдирне был главным городом Османской империи, пока столицу не перенесли в захваченный Константинополь. Эдирне называют «воротами Турции» из-за его расположения на границе Греции и Болгарии. В разное время город принадлежал римлянам, византийцам, грекам и, конечно, туркам. Здесь везде просматривается многовековое смешение культур: византийские мосты, множество старых мечетей, османские деревянные дома, турецкие базары, действующие православные церкви (половина населения Эдирне ― греки). В городе есть женский монастырь дервишей и школа при нем. Кстати, город был одной из остановок «Восточного экспресса».

Что посмотреть:

Мечеть Селимие (Meydan Mahallesi, Mimar Sinan Cd.) построенная Синаном, ― одно из самых грандиозных достижений архитектуры ислама. Это не просто мечеть, а комплекс зданий, состоящий из школы, медресе, библиотеки, больницы и купален. Весь этот ансамбль включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс поддерживается системой сводов, которую не встретишь в других строениях такого типа. В старом медресе Селиме сейчас находится бесплатный музей истории исламского образования.

Старый город Калеичи (Kaleiçi) был почти полностью перестроен после сильного пожара в XIX веке. Но османские деревянные дома всё равно можно встретить в этом районе, причем некоторые строения до сих пор не отреставрированы и выглядят так, будто пожар по улицам прошелся вчера. В этом же районе находится Большая синагога (Dilaverbey Mahallesi, Maarif Cd No:75), построенная по подобию венской. Она была отреставрирована в 2015 году, и сейчас является центром еврейской культуры Турции.

Вокруг Старого города раньше возвышались крепостные стены и укрепительные башни, которые были взорваны в 1953 году, так как не вписывались в городскую архитектуру. Сохранилась только Македонская башня (Çavuşbey Mahallesi, Mumcular Sk. No: 9). Сейчас ее можно найти на улице Мумкулар рядом с обычными панельками.

Речной остров Сарайичи (Sarayici) ― провинция рядом с Эдирне. Там найдете византийские арочные мосты, руины османского дворца и башню Правосудия. Башню построил тот же Мимарам Синан, который занимался строительством Селимие. В башне заседал верховный суд Османской империи, откуда строение и получило свое название. На верхнем этаже можно найти то, что в XVI – XIX веках было бассейном и мраморным фонтаном.

Как добраться: удобнее всего доехать до Эдирне автобусом или маршруткой из Стамбула. Транспорт отправляется каждые 30 минут с автовокзалов Алибекой и Эсенлер. Дорога займет около 3 часов, билет обойдется в 8 евро.

Сафранболу

Сафранболу ― небольшой городок на севере Турции, недалеко от черноморского побережья. Он всегда был известен своим шафраном, от которого, собственно, и получил название. Как и во многих других городах Турции, в Сафранболу сплетаются римская, византийская и османская культуры. Город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и похож на один большой музей: в Сафранболу зарегистрировано 1008 исторических мест и артефактов.

Состоит город из трех отдельных исторических районов: это центральный Чукур, Киранкой и Баглар (по-турецки это значит «виноградники»). Чукур находится на юге и имеет треугольную форму. В центре района ― старый рынок, который окружен домами ремесленников. В Багларе среди садов стоят частные дома. Раньше этот район был городским летним курортом. В Киранкойе можно найти дома без окон на фасадах, из-за чего они напоминают продолжение садовых стен.

Что посмотреть:

Старый город Шарши (Çarşı) находится на юго-востоке Чукура. Это торговый район, в котором сохранились старые здания с деревянным каркасом и узкие, вымощенные булыжником, улочки. Многие из особняков переделаны в музеи или открыты для свободного посещения. На улицах Каямакамлар (Kaymakamlar) и Килисилер (Kileciler) можно найти дома с сохранившимся с XVIII – XIX веков интерьером.

Приземистая мечеть Кепрюлю Мехмет Паша (Carsı ici Safranbolu) с крышей-шлемом построена в 1661 году и имеет необычную для мечетей архитектуру. Во дворе вы увидите металлические солнечные часы, которые были установлены еще в XIX веке (тогда это было модно).

Не стоит забывать и про традиционные турецкие купальни. Cinci Hamam (Kazdagliogulu Meydani) ― одна из самых старых и знаменитых турецких бань, куда ходят местные. Здание находится в самом центре города ― там найдете раздельные купальни для мужчин и женщин.

Отель Cinci Hanı (Çeşme Mahallesi, Saraçlar Sk) построен городскими торговцами еще в XIX веке и до сих пор принимает гостей. Стоит заглянуть туда ради крутого вида на Сафранболу с крыши и традиционного турецкого чая во внутреннем дворике отеля.

Можете смело отправляться на любой базар и наслаждаться торговыми видами турецкой провинции. Войлочные, кожаные и кружевные изделия ― традиционное ремесло Сафранболу. В регионе изготавливают свой особый вид халвы ― тахини, которую можно найти в каждой лавке со сладостями. Не забывайте также про специи, особенно шафран.

Недалеко от города находится шестикилометровая пещера Булак. Маршрутки до пещеры ходят с центрального автовокзала и стоят около 0,7 евро. Туристам для исследования доступно около 500 метров пещеры. Рекомендуем приезжать как можно раньше, потому что уже с 11 утра местность полна турецкими школьниками, желающими посмотреть на сталактиты и сталагмиты.

Как добраться: прямых маршрутов из крупных городов до Сафронболу нет. Проще всего будет добираться на автобусе из Стамбула (автовокзал Алибикей) и Анкары (автовокзал Ашти) до Карабюке (12,5 и 6 евро соответственно). Дорога займет 4–6 часов. Там уже ловите маршрутку, и за 2 евро через 30 – 40 минут вы в городе шафрана.

Конья

Однажды над Турцией пролетали два дервиша, выбирая себе привлекательное место для отдыха. Один из них нашел подходящее на юге: “Konalım mı?” («Приземляемся?»). Его приятель ответил: “Kon ya!” («Приземляемся уже!»). Место дервишам понравилось настолько, что они решили основать там город. Позже в этом городе будет жить поэт-суфий Руми ― именно он придумает знаменитый танец-кручение дервишей. Его сын станет создателем суфийского ордена Мевлеви, в основе которого будет лежать учение его отца.

В 1925 году Ататюрк запретил деятельность всех суфийских орденов, но Конья до сих пор остается важным местом для дервишей. Каждый год в декабре последователи ордена Руми устраивают массовую танцевальную медитацию, чтобы соединиться с божеством.

Несмотря на соседство с культурой дервишей, жители Коньи остаются приверженцами традиционного ислама. Тут почти нигде не найдешь алкоголь и табачные магазины, в городе мало баров и развлекательных центров. Турки ценят Конью за тишину и размеренность. От туристов ждут уважения к исламским нормам и традициям. Женщинам лучше одеваться в максимально закрытую одежду, а мужчинам отложить шорты для более крупных и приморских городов.

Что посмотреть:

Музей-мавзолей Мевляны (Aziziye Mah, Mevlana Cd. No:1) ― главная достопримечательность города. Деревянную гробницу одного из четырех великих персидских поэтов и вдохновителя ордена Мевлеви Джалаладдина Руми украшают уникальные узоры, которые несколько лет вырезали сельджукские мастера. В музее хранятся древние рукописи, музыкальные инструменты и одежда дервишей разных времен.

В центре Коньи сохранилась оригинальная сельджукская архитектура XI – XIII веков. Отправляйтесь гулять по Старому городу и любуйтесь бирюзовыми крышами и сиреневыми минаретами.

Мечеть Селимие (Mevlana Cad. Mevlana), построенная в XVI веке Синаном, ― сестра мечети Селимие в Эдирне. Минбар, с которого имам читает пятничные молитвы, сделан наподобие одной из башен над мавзолеем Мевляны.

Как добраться: билет на самолет из Стамбула обойдется в 20 евро, дорога займет полтора часа. Автобус из Анталии (автовокзал Отогари) идет около 7 часов и стоит 10 евро. Это самые быстрые и дешевые способы добраться до Коньи. Прямые автобусы ходят из Стамбула и Измира; из Аданы до Коньи можно добраться на поезде.

Мерсин

Мерсин ― вторая после Измира молодежная столица Турции. По одной из версий, свое название город получил от мирта, растущего в регионе. В Мерсин комфортно приезжать в любое время года: температура воздуха тут редко опускается ниже 10 градусов. Вдоль всего побережья тянутся бульвары, края которых обрамляют пальмы. По духу и ландшафту город напоминает Лос-Анджелес.

На западе вдоль побережья можно увидеть руины древнего Помпейополиса (I век до нашей эры). Старые развалины вписаны в ландшафт города не как исторические объекты и памятники архитектуры, а скорее как надоевший всем долгострой. Обычно там тусуется местная молодежь.

Что посмотреть:

Замок Кызкалеси ― типичная оборонная крепость, которую построили греки. В XII веке армяне полностью ее перестроили и возвели во внутреннем дворе свою церковь. В начале XX века во время Киликийской чистки замок был частично разрушен, а церковь взорвана.

В западной части Мерсина найдете руины хеттской крепости, которая в XIII – XV веках до нашей эры была пограничным пунктом. Там же недалеко находится одноминаретная мечеть Эски (Cami Şerif Mahallesi, Sk. No:2) с двускатной деревянной крышей, построенная в 1870 году.

Рядом с Мерсином находится родина Апостола Павла ― Тарсус (Cumhuriyet Mah. Abdi Ipekci Cad. No:14) и колодец с целебной водой. Там же найдете мечеть Улу (Camii Nur District), которую построили на развалинах православной церкви. Недалеко от нее мечеть-мавзолей Маками Шариф (Makam Meydani), где похоронен пророк Даниил. Здесь же находится место встречи Клеопатры с Марком Антонием (Mersin Caddesi).

Как добраться: в Мерсине нет аэропорта, поэтому удобнее всего лететь в Адану (из Анталии или Стамбула), а уже оттуда автобус из аэропорта за 40 минут доставит вас в Мерсин. Дорога обойдется в 25 евро из Стамбула и в 15 евро из Анталии.

Газиантеп

Когда говоришь туркам кодовое слово «Газиантеп», они сразу протягивают гурманское «ммм» и хватаются за животы. Газиантеп ― кулинарное сердце Турции. Здесь лучшие пахлава, кебабы, пловы и кокоречи. В городе бесчисленное число кафе и ларьков с уличной едой ― в каждом районе найдете свое фирменное блюдо. С 2012 года тут значительно прибавилось сирийцев, что расширяет возможный диапазон для гастрономического туриста.

У Газиантепа сложная судьба. В средние века город назывался Антеп, здесь жили армяне и курды, которых в начале XX века турки переселили в Сирию. С 1918 по 1921 город был оккупирован французами, после вывода их войск городу была добавлена приставка «Гази» ― победитель. С началом гражданской войны в Сирии Газиантеп стал центром временной миграции сирийцев. Многие из них задерживаются тут на несколько лет или остаются жить насовсем. Это очень сильно повлияло на культурный ландшафт города: теперь здесь много сирийских кафе, магазинов, парикмахерских и т.д. В общем, тот самый «колорит» в городе можно найти на каждом углу.

Что посмотреть:

Обязательно прогуляйтесь по Старому городу и смело сворачивайте в закрытые дворики по пути. Почти в каждом из них найдете кофейню, в которой будет свой рецепт традиционного турецкого чая и кофе.

Музей мозаики (Mithatpaşa Mahallesi, Hacı Sani Konukoğlu Blv.) хранит в себе фрески и мозаики древнего города Зевгме, который был взорван при строительстве плотины. Там вы можете увидеть 140 м² фресок, четыре римских фонтана, статуи, саркофаги и колонны.

Возвышающейся над городом замок (Seferpaşa Mahallesi, Naip Hamamı Sok.) был построен хеттами в XII веке до нашей эры как оборонительная крепость. Позже (в III веке нашей эры) римляне перестроили его и использовали как главное городское здание. Сегодня вы найдете там военный музей.

Обязательно загляните в Ботанический сад (Gazi mah. Zübeyde hanım bul.), устроенный с невероятным уютом и любовью.

Не забудьте про Центральный базар. Рынок в Газиантепе ― это множество лавок и открытых мастерских, собранных в одном месте. Мастер на ваших глазах может изготовить традиционную газиантепскую посуду из меди за час-другой. Советуем присмотреться к тапочкам ручной работы «Йемени» и к ковровым лавкам. К слову, ковры здесь гораздо дешевле, чем в Стамбуле (например, ковер 0,5×1м будет стоить 15 – 25 евро). Главное ― не стесняйтесь торговаться!

Деревни Румкале и Савас стали жертвами индустриализации Турции. В 2000 году они были затоплены в связи с открытием плотины. Ландшафт тут напоминает сюрреалистическую картину: минареты мечетей высовываются из-под воды, заброшенные деревенские дома как будто приползают к берегу, бирюзовая гладь воды почти не двигается. Добраться до деревень можно за 2 часа на маршрутке (3 евро) или на пароходе, заказав тур у местных фирм.

Как добраться: до Газиантепа можно долететь из любого крупного турецкого города. Дорога из Стамбула и Анталии займет полтора часа и будет стоить 20 – 40 евро.