Сколько стоит место в очереди на польской границе? 19.11.2019, 13:18

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Видео из пункта пропуска «Бобровники».

На днях наш читатель стоял перед пограничным пунктом пропуска «Бобровники» на границе Польши и Беларуси (сопредельный пункт пропуска на территории Беларуси — «Берестовица»). Легковые автомобили стоят в очереди, водители ожидают возможности проехать. Кто-то ожидает, а кто-то находит возможность проехать вне очереди. Возражения со стороны не принимаются: бизнес — и ничего личного.

— Конфликт произошел на польской стороне перед пунктом пропуска «Бобровники», — рассказал корреспонденту Onliner читатель. — Типичная ситуация: стоишь в очереди, а авто с номерами гродненского региона проезжают и встраиваются перед самым шлагбаумом.

На видео видно, как водитель Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, встроился в очередь перед другим авто той же марки. Наш читатель пытался этому препятствовать, но это ни к чему не привело.

— К тому моменту мы стояли в очереди уже 4,5 часа. И это была пятая машина, которая вот так вот вклинивалась, — рассказал автор видео.

Он уверен, что водители действовали по схеме, когда кто-либо занимает место в очереди, а затем пропускает автомобили перед собой — по ранней договоренности. Ранее Onliner уже писал о подобных историях. Известны случаи, когда за место в очереди брали деньги.

— В этот раз мы такое тоже наблюдали: в самом хвосте очереди была женщина, принимала по 150 злотых, — утверждает читатель.

Никак повлиять на ситуацию не удалось.

— Эти люди вели себя агрессивно, смеялись, говорили, что у меня ничего не выйдет, даже если я вызову полицию. Я действительно сходил и рассказал обо всем польским стражам — они пообещали отправить этот Volkswagen в конец очереди. Но пообещала одна сотрудница, а в итоге другой эту машину пропустил. Польская полиция на такие вызовы не реагирует, только если это не случится на их глазах.

Читатель посетовал на то, что остальные люди в очереди бездействовали, наблюдая за происходящим.

— Сидели в машинах все, видимо, привыкли. На нашей стороне я хотел вызвать милицию и ГАИ, но жена и друзья отговорили — все опаздывали на работу, — добавил собеседник.