В центре Минска начали строить огромное посольство Китая 6 19.11.2019, 13:25

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Здание будет очень внушительных размеров.

В центре Минска началась большая стройка. Вскоре возле Дворца независимости появится посольство Китая – если поверить рендерам, которые так часто разочаровывают, когда работы заканчиваются, здание будет очень внушительных размеров. По информации tut.by рассказываем, каким должно получиться посольство, судя по обещаниям.

Во-первых, в центре Минска станет ещё теснее

Тот район, где возводят посольство, в последнее время плотно застраивается. Например, здесь оказалось здание Верховного суда (белорусы возмущались его помпезностью и дороговизной), тут же недавно открылся торговый центр «Палаццо». По планам, в этом месте построят еще два посольства: ОАЭ, и по личному предложению президента – посольство Узбекистана.

Вообще, о «земельном бартере» обе страны договаривались еще в 2010 году. В итоге Беларуси отдали в аренду участок в Пекине площадью под 0,5 гектара, а китайской стороне – в три раза больше: территорию в 1,5 гектара в Минске.

Что известно о новом посольстве Китая в Минске

Не одно здание, а целый комплекс строят между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. В прошлом году Китай получил эту землю в аренду аж на 70 лет вперед, до 2088 года. Причем платить за нее придется по доллару (!) в год.

Кроме самого посольства, в комплексе разместят квартиры для сотрудников и вспомогательные строения. Других данных пока нигде не узнать: паспорт объекта еще не показали. Но источники говорят, что стройка закончится примерно через три года. Это значит, что запуск посольства стоит ждать не раньше 2022 года.