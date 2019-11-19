СМИ: Российская армия находится в критическом состоянии 4 19.11.2019, 13:24

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Реформы «Сердюкова» не помогли.

"В конце октября солдат срочной службы, ставший жертвой насилия, убил восемь человек на сибирской военной базе. Эта драма возродила периодически повторяющиеся дебаты об обязательном призыве и о дедовщине - в страхе перед этим бедствием родители идут на все, лишь бы не отправлять своих детей в армию", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Люсьен Жак (перевод — inopressa.ru).

"(...) На трагедию, связанную с "нервным срывом" 20-летнего Рамиля Шамсутдинова, немедленно отреагировало российское Министерство обороны, настаивая на отсутствии связи между поступком молодого человека и ходом его службы. Но 6 ноября интернет-газета Baza опубликовала содержание показаний молодого солдата. Он рассказывает совсем о другом.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула - всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - свидетельствует Шамсутдинов. (...) "Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?" - продолжает он.

"(...) Эта история воскрешает беспокойство российского общества по поводу военной службы, которое сводится к одному слову: дедовщина. Этот термин, непереводимый на французский язык, сам по себе является сгустком опасений российских родителей, чей сын подлежит призыву на военную службу. Дедовщина является наследием советского периода, это неформальная иерархия, основанная на старшинстве, - говорится в статье. - Как рассказывает 44-летний Солбон, проходивший военную службу в 1993 году, новобранец сначала получает звание "запах", это самая нижняя ступень, затем он становится "духом", через некоторое время "черпаком", и лишь в конце службы достигает вершин иерархии. Тогда военнослужащий становится "дедом", а затем "дембелем", за сто дней до увольнения в запас, и тогда настает их черед тиранить новичков".

"(...) С учетом такой практики, неудивительно, что российские семьи изо всех сил стараются избегать призыва в армию своих сыновей. Позволяют воспользоваться отсрочкой такие методы, как покупка поддельной медицинской справки, более или менее фиктивная учеба, выезд за границу незадолго до достижения совершеннолетия... Главное - выиграть время до 27 лет, крайнего возраста, до которого молодого человека могут зачислить в армию", - поясняет журналист.

"Российское правительство стало принимать меры для решения этой проблемы лишь в конце 2000-х годов: "Десять лет назад министр обороны Анатолий Сердюков начал политику "гуманизации" воинской службы, которая дала реальные результаты", - указывает Сергей Кривенко, координатор общественной инициативы "Гражданин и армия", которая предоставляет юридическую помощь молодым людям, желающим избежать призыва на военную службу. Речь идет об исправлении имиджа военной службы с помощью ключевой меры: сокращения ее продолжительности с двух лет до одного года. Отменив второй год службы, российское правительство ликвидировало высшие сословия дедовщины и тем самым лишило такую систему ее содержания", - пишет Libération.

"(...) Однако драма в Чите прозвучала как болезненное пробуждение. Исчезновение "дедов" не повлекло за собой исчезновение дедовщины: их место заняли профессиональные солдаты и офицеры, теперь они мучают молодых призывников", - отмечает журналист.

"Из-за сложившейся тупиковой ситуации вновь всплыла одна из постоянных тем разговоров российской политики: отмена обязательной военной службы. Такая идея, впервые возникшая у Бориса Ельцина в 1992 году, затем регулярно появлялась в публичных дебатах, но не вызвала единодушного одобрения. 12 апреля Владимир Путин объяснил российской прессе, что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое". Однако всего за месяц до такого заявления руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Евгений Бурдонский сказал в интервью газете "Красная звезда": "Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен".

"(...) Российская территория остается огромной. Чтобы защитить эти тысячи километров границ, нужны войска, - считает Игорь Деланоэ, заместитель директора Франко-российского аналитического центр "Обсерво" и специалист по оборонным вопросам. По его оценкам, для замены призывников было бы необходимо набрать 300 тыс. профессиональных солдат: это значительные бюджетные усилия для России, которая уже направляет 3,9% своего ВВП на оборону. Тем более, что решение о сохранении или ликвидации военной службы - это не просто стратегический выбор. Армия является самым популярным учреждением в стране, а российский режим делает милитаризм одной из центральных осей своей коммуникации", - говорится в статье.

"Россия - очень милитаризированная страна, - подтверждает Сергей Кривенко, - и для некоторых молодых людей из провинции военная служба также является формой социального лифта, например, возможностью карьерного роста в полиции".

Тем не менее, "объявления, касающиеся освобождения от военной службы или ее временной отмены, всегда воспринимаются положительно, - уточняет Игорь Деланоэ. - Если завтра правительство объявит о ее упразднении, то вздохов облегчения будет больше, чем слез и сожалений".