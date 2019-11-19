Поможем Лукашенко уйти 7 19.11.2019, 13:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы не просят, а требуют этого.

«Народная Грамада» наначинает флэшмоб к пезидентским выборам-2020 с хэштегом #лукашенкоуходи, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Идею такого флешмоба озвучила активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко 16 ноября на Второй встрече свободных людей.

«Запиши свое видео или аудиообращение к Лукашенко. Он обещал уйти, если народ его попросит.

Хватит просить. Мы требуем #лукашенкоуходи!», — говорится в сообщении пресс-службы.