Поможем Лукашенко уйти

Поможем Лукашенко уйти7
- 19.11.2019, 13:39
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Белорусы не просят, а требуют этого.
«Народная Грамада» наначинает флэшмоб к пезидентским выборам-2020 с хэштегом #лукашенкоуходи, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».
Идею такого флешмоба озвучила активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко 16 ноября на Второй встрече свободных людей.
«Запиши свое видео или аудиообращение к Лукашенко. Он обещал уйти, если народ его попросит.
Хватит просить. Мы требуем #лукашенкоуходи!», — говорится в сообщении пресс-службы.