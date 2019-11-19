«Что мы, собаки?»: жители Витебского района бойкотировали «выборы» 19.11.2019, 14:13

Сельчане написали официальный отказ от участия в фарсе.

Жители деревни Шевино Витебского района воспользовались нынешними выборами, чтобы хоть как-то повлиять на власть и попытаться решить свою проблему. Граждане написали отказ от участия в голосовании, сообщает vitebskspring.org.

В течение пяти лет сельчане пытаются вернуть себе право ходить старой прямой дорогой, которую присвоила себе администрация санатория «Летцы».

Люди не собираются ездить по дороге на машинах: лишь бы дойти до станции, магазина или почты в Малых Летцах. Поэтому просят, чтобы руководство санатория не закрывало хотя бы небольшую калитку. Окружная дорога в два раза длиннее, а в деревне много пенсионеров. Чтобы как-то сократить путь, сельчане проложили вдоль санаторного ограждения дорогу через лес. Путь не только увеличился, но и стал опасен.

К кому только ни обращались шевинцы, чтобы вернуть себе право ходить по дороге, которую строили их предки. Некоторые жители деревни отработали в санатории по 40-50 лет, а теперь не имеют права ходить дорогой напрямик.

Как говорят сельчане, администрация сделала вид, что дороги здесь никогда не было. На самом деле дорога существовала с довоенных времен.

«Сколько мы здесь живем, всегда по этой дороге ходили. Мы живые свидетели того, что это была дорога. Я своими глазами видела план санатория «Летцы», на котором территория за дорогой не входила в состав санатория. В 1996 году составили новый план, «филькина грамота», по которому территория отошла санаторий. Нам не нужен санаторий, но пусть нам оставить дорогу, чтобы люди свободно могли ходить», - говорит старожил села Антонина Зайцева.

А Нина Карнышева живет в деревне 62 года. Она рассказывает, что ее дед строил самый первый корпус санатория, а когда начали расширяться, дорогу немного перенесли и она осталась пешеходной.

«Но они забрали и пешаходную. И сейчас мы ходим вдоль забора по тропинке, которую вытоптали сами люди. А если дождь, а когда зима? Я писала и просила дать нам ключи, так как 17 человек из села работает в санатории. Директор написал мне, что будет рассматривать вопрос. Нам дали даже пропуски с фотографиями. Но, как только прошла регистрация в БТИ, все закончилось» - рассказывает Нина Карнышева.