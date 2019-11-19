Спонсор «русской весны» разорился из-за санкций США и ЕС 19.11.2019, 14:19

Один из участников аннексии Крыма остался без бизнеса.

Бизнес инвестиционного фонда Marshall Capital предпринимателя Константина Малофеева прекратился после введения против него персональных санкций США в 2014 году. Об этом он рассказал изданию The Bell. Россиянин считается одним из участников аннексии Россией Крыма и спонсоров сепаратистов на востоке Украины. По подсчетам журналистов, большая часть его существующего бизнеса — убыточна.

Малофеев одним из первых россиян попал в санкционные списки США и Евросоюза. Его бывший сотрудник Игорь Стрелков (Гиркин) курировал переговоры самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с руководством России перед аннексией, а затем — стал одним из главных сепаратистов на востоке Украины. Его бывший консультант Александр Бородай в 2014 году, по указанию из Москвы, стал первым главой самопровозглашенной “Донецкой народной республики”.

Активы прекратившего работу фонда на пике оценивались в полтора миллиарда долларов. В 2014 году после введения санкций Малофеев планировал создать новый фонд объемом не меньше двух миллиардов. Однако санкции помешали этим планам, писала в 2015 году газета “Коммерсантъ”.

Сейчас весь бизнес Малофеева сосредоточен в холдинге “Царьград”, — настаивает он. Она убыточна. Десятки счетов компаний, входящих в группу, заблокированы по требованию ФНС. Крупнейшая дочка группы проходит процедуру банкротства. Всего в холдинг входят два десятка компаний, но реальных активов у них немного, пишет The Bell. Все они, если верить их отчетности в базе данных СПАРК, закончили прошлый год с потерями в 700 миллионов рублей, а в предыдущие четыре года размер убытков компаний составлял от 550 миллионов до миллиарда 800 миллионов рублей в год. Наибольший минус приносят его медиаактивы — в том числе, сайт “Царьград-ТВ” (телеканал с таким же названием был закрыт).

Неудачи в бизнесе не останавливают политическую активность Малофеева. Он поддерживает движение “Двуглавый орел”, который собеседники The Bell называют заготовкой для новой консервативной партии. Как Малофеев финансирует все свои начинания — непонятно. Сам он говорит, что достаточно заработал раньше, а теперь к бизнесу охладел.

Малофеева связывают с криптовалютной биржей Wex, со счетов которой исчезли $450 миллионов долларов. Биржа потеряла активы вкладчиков весной 2018 года. В расследовании Русской службы Би-би-си сказано, что в мае 2018 сооснователь биржи Алексей Билюченко передал всю хранившуюся на бирже криптовалюту людям, которые связывали себя с ФСБ. Передача осуществлялась при посредничестве человека с голосом, похожим на голос Малофеева, отмечается в материалах уголовного дела о пропаже денег с биржи. Британское издание передало голос посредника с записи на криминалистическую экспертизу — там подтвердили, что он идентичен голосу бизнесмена.