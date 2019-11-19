Большинство населения Грузии поддерживает протестующих 19.11.2019, 14:28

ФОТО: JAMNEWS

Люди добиваются перехода на полностью пропорциональную избирательную систему.

Как сообщают "Новости-Грузия", об этом свидетельствует результат опроса авторитетной американской неправительственной организации IRI.

Ранее партия власти обещала принять переход на пропорциональную избирательную систему, однако потом депутаты от "Грузинской мечты" провалили законопроект, что и привело к протестам.

Согласно опросу, о пропорциональной системе слышали 68% респондентов. 78% из тех, кто слышал о ней, заявляют, что поддерживают пропорциональную систему, 9% - против, а у 13% нет позиции по этому вопросу. Таким образом в целом более половины опрошенных поддерживает изменение избирательной системы.

58% опрошенных заявляют, что переход на полностью пропорциональную систему положительно повлияет на развитие демократии в Грузии. По мнению 9%, эффект будет отрицательным. У 33% опрошенных на этом этапе нет ответа на вопрос.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты. Главные требования участников акций - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.