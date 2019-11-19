«Сейчас $200 - редкая цена для съемной квартиры в Минске» 15 19.11.2019, 14:33

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Почему аренда не дешевеет и чего ждать.

Еще недавно на одну съемную квартиру в Минске претендовало 10 человек, пишет kp.by.

- Что творится с ценами на аренду квартир? В прошлом году дочка сняла однокомнатную квартиру в Малиновке за $180, а сейчас стала искать другой вариант, и однушку в Уручье с обычным ремонтом ей предложили уже за $350, - возмутился коллега.

Такой взлет цен в ноябре нас удивил, ведь обычно арендное жилье дорожает к приезду студентов в августе и сентябре, а потом цены откатываются назад. Что же случилось в этом году?

Захожу на один из сайтов объявлений, чтобы узнать, сколько сейчас стоит снять квартиру в Минске. Вижу с десяток предложений об аренде квартир по 180 - 190 долларов, причем некоторые из них - в центре города. Подозрительно дешево! Пытаюсь дозвониться, но трубку никто не берет - видимо, объявления либо устаревшие, либо фейковые.

Продолжаю поиски. На сайте realt.by нахожу реальную однокомнатную квартиру за $200 в Заводском районе, недалеко от станции метро «Партизанская». На фото - квартира с печальным советским ремонтом: стенка, линолеум, кухонная дверь оклеена обоями. Есть стиральная машина и небольшой холодильник. В разговоре по телефону выясняю, что квартира освободится через месяц. А поскольку я разговариваю не с хозяином, а с представителем агентства недвижимости, то в случае заселения нужно будет заплатить еще 255 рублей.

- 200 долларов - это сейчас редкая цена для съемной квартиры, - говорит агент. - Уверен, что эту однушку сейчас можно сдать и за $230. Причем она ушла бы быстро - буквально за день или два. Просто иногда квартиры сдают пожилые люди, которые не интересуются рынком жилья и не общаются с другими собственниками квартир. Поэтому они цены не завышают. Ну а найти однушку меньше чем за $200 сейчас практически нереально. С лета квартиры не дешевели.

- Но ведь сезон заселения студентов уже прошел, почему цены не падают?

- Если есть спрос, зачем уменьшать цену? Например, на эту квартиру у нас уже претендуют как минимум четверо желающих.

Впрочем, есть вариант найти съемное жилье и без помощи агентства - например, в Телеграм-канале «Жилье без агентов в Минске». Правда, отыскать приличную квартиру дешево здесь тоже вряд ли получится: однушку на Пушкинской предлагают в аренду за $300, на Могилевской - за $342, в Малиновке - за $230, в районе площади Якуба Коласа - за $293. Есть предложение и за $450.

«Цены не падают, потому что квартир в аренду в Минске не хватает»

- Цены на аренду квартир выросли еще летом прошлого года и с тех пор не снижались, - рассказали в агентстве недвижимости «Твоя столица». - Основная причина этого в том, что квартир в Минске по-прежнему не хватает. Сейчас средняя цена однушки в столице - $250, а до подорожания была около $220. Это может быть либо квартира в центре города с устаревшим ремонтом, либо с хорошим ремонтом, но ближе к окраине. Иногда можно найти варианты и за $230, но их совсем немного. Средняя цена двушки - около $300.

В агентстве «Время недвижимости» рассказали, что в начале ноября спрос на аренду квартир все же уменьшился:

- Еще недавно на одну квартиру претендовало около 10 человек, а сейчас может быть один или два. А поскольку цены на жилье зависят от спроса, есть надежда, что цены припадут.