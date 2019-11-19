Видеофакт: Российскую технику в Сирии забросали коктейлями Молотова 2 19.11.2019, 14:43

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Так курды встретили военный патруль РФ.

В Сирии курды закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью бронеавтомобиль «Тайфун» российских оккупантов.

Об этом сообщает турецкое агентство Eha Media и публикует видеозапись инцидента, передает sprotyv.info.

Инцидент произошел во время патрулирования российских войск в районе Айн-эль-Араб (арабское название курдского Кобани) на севере Сирии. На кадрах видно, как к бронеавтомобилю подбегает группа молодых людей и кидают в машину бутылки. Бронеавтомобиль загорается и начинает отъезжать, а нападавшие гонятся за ним и кидают камни.

Suriye Ayn el Arab'da ( Kobani) devriye atan Türk & Rus askeri konvoyuna PKK terör örgütü destekçileri taş ve molotof ile saldırdı.



Molotoflu saldırıya uğrayan Rus zırhlı aracı zarar gördü. pic.twitter.com/HmKt1y1UTr — EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.

Напомним, как сообщала группа ИС, о пострадавших российских оккупантах не сообщается. Минобороны РФ пока инцидент не комментировало.

В министерстве обороны Турции сообщают, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины.

По данным местных СМИ, нападение произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

Напомним, как сообщала група ИС, 6 ноября на севере Сирии уже был похожий инцидент. Тогда жители деревень местности Кобани забросали машины совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью.