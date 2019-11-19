В Беларуси появился первый памятник картофелю 3 19.11.2019, 14:57

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Идея увековечить картофель в нашей стране существует давно.

Огромный валун с памятной табличной установили в Березовском районе на поле, где почти 200 лет назад впервые начали высаживать картофель, пишет «Брестская газета».

«Картофель на этих полях начал возделываться как культура местным землевладельцем Игнатием Шемиотом с 1830-х годов. Черняков (первый местный хозяйственный центр) известен с 1632 года, основан был на этом месте как фольварк Львом Сапегой», — памятную табличка с такой надписью установили на валуне в поле УП «Борковское» в Березовском районе между деревнями Пешки и Черняково.

Местные жители сразу же дали название валуну под большой старой липой — «памятник бульбе».

Ученый-физик, краевед, автор ряда исторических книг, уроженец деревни Черняково Анатолий Гладыщук, работая над новым изданием о малой родине, выяснил: «Картофель завезли на здешние экспериментальные делянки-площадки, отсюда началось активное распространение сельскохозяйственной культуры по окрестным землям».

Краеведу помог директор УП «Борковское» Николай Демидович. С помощью хозяйства к липе в поле привезли валун. Потом была изготовлена табличка.

К слову, это первый памятный знак картошке в Беларуси, хотя многие иностранцы и ассоциируют нашу страну с этим овощем. Зато есть целых два памятника огурцу.

Идея увековечить картофель в Беларуси существует давно. Еще 3 декабря 2005 года на проспекте Победителей в Минске ожидалось официальное открытие памятника «бульбе». Но что-то не заладилось, и идея так и осталась неосуществленной. Далее памятник картошке предполагалось выставить на торги.