В Украине Зеленский и Тимошенко обменялись взаимными обвинениями 5 19.11.2019, 15:08

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Владимир Зеленский

Между президентом и главой партии произошла заочная пикировка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая недавно заявила об уходе партии в оппозицию к действующей власти, предлагала своих людей на определенные должности в обмен на поддержку «Слуги народа» в Верховной Раде, пишет «Новое время».

«Вчера посмотрел „Свободу слова“ на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые „принесут инвестиции“… Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на „сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со „Слугой народа“ в Верховной Раде», — написал он в своем Facebook.

В свою очередь Юлия Тимошенко ответила президенту Украины, что предпочла бы говорить с Зеленским «о судьбах страны», но он, к сожалению, «выбрал другой тон».

«Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино :)», — заявила она.