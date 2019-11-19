В ФСЗН снова образовалась дыра 10 19.11.2019, 15:08

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Деньги придется брать из бюджета.

Фонд социальной защиты населения, из которого белорусам платят пенсии, пособия и другие выплаты, вот уже который год испытывает нехватку средств. Поэтому на то, чтобы поддержать пенсии на уровне 40% от средней зарплаты, из бюджета в будущем году выделят 777 млн рублей. Всего же в фонд из бюджета перечислят 1,96 млрд рублей, сообщает onliner.by.

Об этом во время последней сессии так называемых депутатов нынешнего созыва заявила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, за минувший январь — октябрь пока бюджетной помощи фонду не понадобилось. Но уже на выплаты с ноября потребуется часть из запланированных средств.

— Общая сумма расходов бюджета фонда за это время составила 12 924,6 млн рублей и направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании, — отметила министр.

Депутаты проголосовали за выделение средств для фонда сразу в двух чтениях.

Как пояснили Onliner в министерстве труда, основная задача ФСЗН — это выплаты пенсий и пособий. Именно на это идут те самые 34% от зарплаты, которые перечисляет работодатель за работников. Но на фонд также возложены обязанности по финансированию санаторно-курортного лечения, оздоровления и других не страховых выплат. На не страховые расходы запланировано 973 млн рублей. 949 млн пойдут на выплату пособий по уходу за инвалидами 1—2-й групп или за лицами, достигшими 80-летнего возраста, мероприятия по занятости населения, детского санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также поддержание пенсий на уровне 40% от средней зарплаты (те самые 777 млн рублей).