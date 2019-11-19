Ветер перемен 2 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

19.11.2019, 15:22

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Архивное фото tut.by

В мире начались интересные процессы.

Протестная активность, которая охватывает все большее число стран по всему миру — это не разрозненные народные волнения, а тенденция. На стыке десятилетий мир вновь входит в фазу глобального переустройства.

Протесты имеют различные причины. Например, в Гонконге — это столкновение двух цивилизаций, которые «заперты» в рамках одной страны, а в Иране и Венесуэле — это окончательное разложение существующих диктаторских преступных режимов, успевших за долгие годы своего жалкого существования выкачать из несчастных граждан все имеющиеся у них ресурсы.

Существующий в данный момент миропорядок больше не способен удовлетворить запросы подавляющей части человечества. Он служит абсолютному меньшинству — элитам и привилегированным к ним узким прослойкам.

Ресурсов, чтобы поддерживать хотя бы минимальный уровень жизни всех остальных, с каждым днем становится все меньше. В странах 3 мира(к которым относится и Путинская РФ, чтобы там не рассказывали пропагандисты по Зомби TV)они и вовсе уже истощены.

В течении 20-х годов 21 века площадь локальных протестов будет лишь разрастаться. Дойдет очередь и до РФ.

Фактически в Путинской РФ ситуация для масштабных протестов уже созрела — нужен лишь повод, та самая спичка, которая подожжет пороховой погреб.

Протесты лета нынешнего года продемонстрировали, что запрос на перемены и протестный потенциал в стране имеются, но к сожалению, региональная повестка(выборы в Мосгордуму) к слому системы привести не способна. Нужна федеральная, общенациональная.

Все указывает на то, что такой повесткой станут сентябрьские выборы в Государственную думу 2021.

Именно в этот момент времени Россия и может пополнить славный список стран, которые устали «держаться» и «просить, стоя на коленях», а стали требовать и сопротивляться.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»