«В одну рюмку он налил воду»: как «коммунальщики» дурят белорусов 6 19.11.2019, 15:31

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Что надо знать, чтобы защититься от мошенников.

Их цель – не дать вам опомниться. Пока вы думаете, что к вам пришли представители ЖЭСа или Мингаза, вас уже запугивают рассказами о выпадении стекла у соседей или взрывах газа. А потом убеждают купить что-нибудь «полезное» с якобы большой скидкой… за сотни долларов, сообщает «Белсат».

Как защититься от агрессивных продавцов и инспекторов безопасности?

Чаще всего аферисты предлагают отрегулировать пластиковые стеклопакеты, проверить качество воды, электропроводку или газовые трубы, проверить качество интернета или компьютер на вирусы. Либо просто предлагают подарки, ведь вам повезло попасть в какой-то загадочный список победителей.

Все выглядит так, будто к вам пришли представители ЖЭСа или Мингаза проводить плановую проверку. Поэтому многие и пускают их в дома.

Например, к Екатерине пришли псевдогазовщики. Запугивали историями о взрывах газа и предлагали газовый датчик.

«Скидки предлагались пенсионерам, многодетным, но когда я сказала, что ни под одну категорию не попадаю, мне скидку все равно предложили. И это было знаком. Нет, государство скидки не предлагает», – вспоминает ту встречу психолог Екатерина Красокович.

А потом от родителей она узнала, что те все же поглотили наживку. Газовый извещатель со скидками стоил им 109 рублей. Поиск в интернете подсказал, что реальный его цена 35-45 рублей. Мингаз предлагает извещатели за 40 рублей.

«Их цель не дать вам опомниться. Вот свидетельство, вот она прошла, «покажите трубу». Действуют очень быстро. И успеть включиться и проанализировать, что происходит, не всегда получается», – объясняет методы работы псевдогазовщиков с точки зрения психологии Екатерина.

Это одна из самых обсуждаемых тем на интернет-форумах. Люди вызвали на таких торговцев милицию, но она не видит в их действиях признаков мошенничества. Поэтому каждый борется с ними как может – не пускают в квартиру, удаляют свои телефонные номера из базы «Белтелекома», снимают торговцев на камеры.

Екатерина тогда смогла вернуть деньги родителей. Позвонила и пригрозила отсутствием договора и чека, и тем, что извещатель быстро сломался. А вот к Михаилу приходили проверять качество воды и предлагать фильтры.

«В одну рюмку он налил воду из горячего крана, в другую – из холодного, в третью – из чайника кипяченую, а в четвертую – которую принес с собой», – рассказывает о том случае Михаил Демин.

Это была якобы чистая, отфильтрованная вода. А потом продавец опустил туда какое-то электрическое устройство, и вся вода, кроме отфильтрованной, изменила цвет. На самом деле это означает, что обычная вода содержит небольшое количество минеральных солей, а вода торговца была дистиллированная, и поэтому не изменилась под воздействием электротока. Но торговец начал пугать, что такую ужасную воду пить опасно. Михаил просто вызвал милиционера, а торговец бежал. Все сведения о минерализации своей воды, которые называл ему торговец, Михаил проверил – и понял, что у него еще очень неплохая вода.

К тому же о качестве воды в вашей квартире можно узнать на сайте Минскводоканала. Как говорится, доверяй, но свою голову надо иметь на плечах.