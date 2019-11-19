Артемий Троицкий: Лукашенко в последние дни производит слишком много шума 5 19.11.2019, 15:41

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Артемий Троицкий

Диктатор оказался в непростой ситуации.

Российский журналист — о парламентских выборах в Беларуси.

В своей передаче «Хижина дяди Тёма» российский журналист Артемий Троицкий высказался по поводу прошедшей в Беларуси «парламентской» кампании, сообщает «Солидарность» .

— Лукашенко в последние дни производит много шума. Это связано с тем, что в Беларуси только что прошли «парламентские выборы». О «выборах» говорить не будем, потому что там с самого начала было понятно, что никакого выбора на самом деле нет. Хотя на 100 с небольшим мест претендовало 500 с лишним человек, то есть 5 человек на место, ясно, что всех нормальных кандидатов до этих «выборов» просто-напросто не допустили. Не осталось практически никого, и борются одни лукашенковцы с другими, круглые лукашенковцы с квадратными. Ничегошеньки эти «выборы» в белорусской внутриполитической жизни не изменят, — считает Артемий Троицкий.

Он напоминает, что в декабре наступает дедлайн по поводу российско-белорусских соглашений.

— Ситуация там сложная. И в экономическом плане сложная и в политическом непростая.

Артемий Троицкий также напомнил, что возникли большие вопросы с договором о совместной охране границ.

— Там сейчас довольно бардачная, очень мутная ситуация. Потому что, с одной стороны, имеется Республика Беларусь, а с другой какое-то мутантское, фантомное союзное государство, — отмечает Троицкий. — А там особенно после контрсанкций поплыли белорусские устрицы и креветки, хамоны и пармезаны, поток мигрантов, контрабанда. С другой стороны, два набора пограничников. В общем, полный бардак.

По мнению журналиста, сегодня Лукашенко находится в непростой ситуации.

— Балансирует он на канате — отмечает Артемий Троицкий. — Непростая ситуация и у Лукашенко, и у самой Беларуси.